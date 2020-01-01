Humanode (HMND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Humanode (HMND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Humanode (HMND) teave Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology. Ametlik veebisait: https://www.humanode.io Valge raamat: https://papers.humanode.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://humanode.subscan.io/ Ostke HMND kohe!

Humanode (HMND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Humanode (HMND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 146.99M $ 146.99M $ 146.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2441 $ 0.2441 $ 0.2441 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 Praegune hind: $ 0.02241 $ 0.02241 $ 0.02241 Lisateave Humanode (HMND) hinna kohta

Humanode (HMND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Humanode (HMND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HMND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HMND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HMND tokeni tokenoomikat, avastage HMND tokeni reaalajas hinda!

Humanode (HMND) hinna ajalugu HMND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HMND hinna ajalugu kohe!

HMND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HMND võiks suunduda? Meie HMND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HMND tokeni hinna ennustust kohe!

