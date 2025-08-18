Rohkem infot HMND

1 HMND/USD reaalajas hind:

$0.02621
+0.69%1D
USD
Humanode (HMND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:28:17 (UTC+8)

Humanode (HMND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02488
24 h madal
$ 0.02628
24 h kõrge

$ 0.02488
$ 0.02628
$ 0.5317158777385766
$ 0.01563264362067471
-0.16%

+0.69%

+3.27%

+3.27%

Humanode (HMND) reaalajas hind on $ 0.02621. Viimase 24 tunni jooksul HMND kaubeldud madalaim $ 0.02488 ja kõrgeim $ 0.02628 näitab aktiivset turu volatiivsust. HMNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5317158777385766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01563264362067471.

Lüliajalise tootluse osas on HMND muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel +3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Humanode (HMND) – turuteave

No.1566

$ 3.85M
$ 73.52K
$ 10.48M
146.86M
400,000,000
400,000,000
36.71%

HMND

Humanode praegune turukapitalisatsioon on $ 3.85M $ 73.52K 24 tunnise kauplemismahuga. HMND ringlev varu on 146.86M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.48M.

Humanode (HMND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Humanode tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001796+0.69%
30 päeva$ +0.00089+3.51%
60 päeva$ +0.00192+7.90%
90 päeva$ -0.00909-25.76%
Humanode Hinnamuutus täna

Täna registreeris HMND muutuse $ +0.0001796 (+0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Humanode 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00089 (+3.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Humanode 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HMND $ +0.00192 (+7.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Humanode 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00909 (-25.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Humanode (HMND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Humanode hinnaajaloo lehte.

Mis on Humanode (HMND)

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Humanode on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Humanode investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HMND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Humanode kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Humanode ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Humanode hinna ennustus (USD)

Kui palju on Humanode (HMND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Humanode (HMND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Humanode nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Humanode hinna ennustust kohe!

Humanode (HMND) tokenoomika

Humanode (HMND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Humanode (HMND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Humanode osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Humanode osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HMND kohalike valuutade suhtes

1 Humanode(HMND)/VND
Humanode ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Humanode võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Humanode ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Humanode kohta

Kui palju on Humanode (HMND) tänapäeval väärt?
Reaalajas HMND hind USD on 0.02621 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HMND/USD hind?
Praegune hind HMND/USD on $ 0.02621. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Humanode turukapitalisatsioon?
HMND turukapitalisatsioon on $ 3.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HMND ringlev varu?
HMND ringlev varu on 146.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HMND (ATH) hind?
HMND saavutab ATH hinna summas 0.5317158777385766 USD.
Mis oli kõigi aegade HMND madalaim (ATL) hind?
HMND nägi ATL hinda summas 0.01563264362067471 USD.
Milline on HMND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HMND kauplemismaht on $ 73.52K USD.
Kas HMND sel aastal kõrgemale ka suundub?
HMND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HMND hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

