Humanode (HMND) reaalajas hind on $ 0.02621. Viimase 24 tunni jooksul HMND kaubeldud madalaim $ 0.02488 ja kõrgeim $ 0.02628 näitab aktiivset turu volatiivsust. HMNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5317158777385766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01563264362067471.
Lüliajalise tootluse osas on HMND muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel +3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Humanode (HMND) – turuteave
Humanode praegune turukapitalisatsioon on $ 3.85M$ 73.52K 24 tunnise kauplemismahuga. HMND ringlev varu on 146.86M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.48M.
Humanode (HMND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Humanode tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001796
+0.69%
30 päeva
$ +0.00089
+3.51%
60 päeva
$ +0.00192
+7.90%
90 päeva
$ -0.00909
-25.76%
Humanode Hinnamuutus täna
Täna registreeris HMND muutuse $ +0.0001796 (+0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Humanode 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00089 (+3.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Humanode 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HMND $ +0.00192 (+7.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Humanode 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00909 (-25.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Humanode (HMND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.
Humanode hinna ennustus (USD)
Kui palju on Humanode (HMND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Humanode (HMND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Humanode nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Humanode (HMND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Humanode (HMND) ostujuhend
