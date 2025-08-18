HealthLink (HLC) reaalajas hind on $ 0.00000000000000000000000011. Viimase 24 tunni jooksul HLC kaubeldud madalaim $ 0.00000000000000000000000008 ja kõrgeim $ 0.000000000000000000000014399 näitab aktiivset turu volatiivsust. HLCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on HLC muutunud +34.14% viimase tunni jooksul, -82.67% 24 tunni vältel -100.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HealthLink (HLC) – turuteave
HealthLink praegune turukapitalisatsioon on --$ 461.22K 24 tunnise kauplemismahuga. HLC ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
HealthLink (HLC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HealthLink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000000000000000000052474
-82.67%
30 päeva
$ -0.00000000000000012999999989
-100.00%
60 päeva
$ -0.00000007020999999999999989
-100.00%
90 päeva
$ -0.03120999999999999999999989
-100.00%
HealthLink Hinnamuutus täna
Täna registreeris HLC muutuse $ -0.00000000000000000000000052474 (-82.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HealthLink 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000000000012999999989 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HealthLink 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HLC $ -0.00000007020999999999999989 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HealthLink 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03120999999999999999999989 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HealthLink (HLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HealthLink is a revolutionary blockchain-powered platform that bridges healthcare providers, patients, and innovators to create a secure, transparent, and efficient global healthcare ecosystem. By combining blockchain’s security with AI’s efficiency, HealthLink empowers users with encrypted medical vaults, AI-driven telemedicine, and innovative health incentives—bringing accessible, affordable, and quality healthcare to the world.
HealthLink hinna ennustus (USD)
Kui palju on HealthLink (HLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HealthLink (HLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HealthLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HealthLink (HLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HealthLink (HLC) ostujuhend
