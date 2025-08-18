Rohkem infot HLC

$0.00000000000000000000000011
$0.00000000000000000000000011$0.00000000000000000000000011
-82.67%1D
$ 0.00000000000000000000000008
$ 0.00000000000000000000000008$ 0.00000000000000000000000008
$ 0.000000000000000000000014399
$ 0.000000000000000000000014399$ 0.000000000000000000000014399
$ 0.00000000000000000000000008
$ 0.00000000000000000000000008$ 0.00000000000000000000000008

$ 0.000000000000000000000014399
$ 0.000000000000000000000014399$ 0.000000000000000000000014399

+34.14%

-82.67%

-100.00%

-100.00%

HealthLink (HLC) reaalajas hind on $ 0.00000000000000000000000011. Viimase 24 tunni jooksul HLC kaubeldud madalaim $ 0.00000000000000000000000008 ja kõrgeim $ 0.000000000000000000000014399 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on HLC muutunud +34.14% viimase tunni jooksul, -82.67% 24 tunni vältel -100.00% viimase 7 päeva jooksul.

HealthLink (HLC) – turuteave

$ 461.22K
$ 461.22K$ 461.22K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

HealthLink praegune turukapitalisatsioon on -- $ 461.22K 24 tunnise kauplemismahuga. HLC ringlev varu on --, mille koguvaru on --.

HealthLink (HLC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HealthLink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000000000000000000052474-82.67%
30 päeva$ -0.00000000000000012999999989-100.00%
60 päeva$ -0.00000007020999999999999989-100.00%
90 päeva$ -0.03120999999999999999999989-100.00%
HealthLink Hinnamuutus täna

Täna registreeris HLC muutuse $ -0.00000000000000000000000052474 (-82.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HealthLink 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000000000012999999989 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HealthLink 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HLC $ -0.00000007020999999999999989 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HealthLink 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03120999999999999999999989 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HealthLink (HLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HealthLink hinnaajaloo lehte.

Mis on HealthLink (HLC)

HealthLink is a revolutionary blockchain-powered platform that bridges healthcare providers, patients, and innovators to create a secure, transparent, and efficient global healthcare ecosystem. By combining blockchain’s security with AI’s efficiency, HealthLink empowers users with encrypted medical vaults, AI-driven telemedicine, and innovative health incentives—bringing accessible, affordable, and quality healthcare to the world.

HealthLink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HealthLink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

HealthLink hinna ennustus (USD)

Kui palju on HealthLink (HLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HealthLink (HLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HealthLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HealthLink hinna ennustust kohe!

HealthLink (HLC) tokenoomika

HealthLink (HLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HealthLink (HLC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HealthLink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HealthLink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HLC kohalike valuutade suhtes

1 HealthLink(HLC)/VND
0.00000000000000000000289465
1 HealthLink(HLC)/AUD
A$0.0000000000000000000000001683
1 HealthLink(HLC)/GBP
0.0000000000000000000000000803
1 HealthLink(HLC)/EUR
0.0000000000000000000000000935
1 HealthLink(HLC)/USD
$0.00000000000000000000000011
1 HealthLink(HLC)/MYR
RM0.0000000000000000000000004631
1 HealthLink(HLC)/TRY
0.0000000000000000000000044935
1 HealthLink(HLC)/JPY
¥0.00000000000000000000001617
1 HealthLink(HLC)/ARS
ARS$0.0000000000000000000001424863
1 HealthLink(HLC)/RUB
0.0000000000000000000000087604
1 HealthLink(HLC)/INR
0.0000000000000000000000096261
1 HealthLink(HLC)/IDR
Rp0.0000000000000000000017741933
1 HealthLink(HLC)/KRW
0.0000000000000000000001527768
1 HealthLink(HLC)/PHP
0.0000000000000000000000062205
1 HealthLink(HLC)/EGP
￡E.0.0000000000000000000000053042
1 HealthLink(HLC)/BRL
R$0.000000000000000000000000594
1 HealthLink(HLC)/CAD
C$0.0000000000000000000000001518
1 HealthLink(HLC)/BDT
0.0000000000000000000000133584
1 HealthLink(HLC)/NGN
0.0000000000000000000001687114
1 HealthLink(HLC)/UAH
0.0000000000000000000000045331
1 HealthLink(HLC)/VES
Bs0.00000000000000000000001485
1 HealthLink(HLC)/CLP
$0.00000000000000000000010604
1 HealthLink(HLC)/PKR
Rs0.0000000000000000000000311608
1 HealthLink(HLC)/KZT
0.0000000000000000000000595551
1 HealthLink(HLC)/THB
฿0.0000000000000000000000035596
1 HealthLink(HLC)/TWD
NT$0.0000000000000000000000033033
1 HealthLink(HLC)/AED
د.إ0.0000000000000000000000004037
1 HealthLink(HLC)/CHF
Fr0.000000000000000000000000088
1 HealthLink(HLC)/HKD
HK$0.0000000000000000000000008602
1 HealthLink(HLC)/AMD
֏0.0000000000000000000000420486
1 HealthLink(HLC)/MAD
.د.م0.0000000000000000000000009889
1 HealthLink(HLC)/MXN
$0.0000000000000000000000020592
1 HealthLink(HLC)/PLN
0.0000000000000000000000003993
1 HealthLink(HLC)/RON
лв0.0000000000000000000000004752
1 HealthLink(HLC)/SEK
kr0.0000000000000000000000010483
1 HealthLink(HLC)/BGN
лв0.0000000000000000000000001837
1 HealthLink(HLC)/HUF
Ft0.0000000000000000000000371118
1 HealthLink(HLC)/CZK
0.0000000000000000000000022979
1 HealthLink(HLC)/KWD
د.ك0.00000000000000000000000003355
1 HealthLink(HLC)/ILS
0.0000000000000000000000003707
1 HealthLink(HLC)/NOK
kr0.0000000000000000000000011176
1 HealthLink(HLC)/NZD
$0.0000000000000000000000001848

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HealthLink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HealthLink kohta

Kui palju on HealthLink (HLC) tänapäeval väärt?
Reaalajas HLC hind USD on 0.00000000000000000000000011 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HLC/USD hind?
Praegune hind HLC/USD on $ 0.00000000000000000000000011. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HealthLink turukapitalisatsioon?
HLC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HLC ringlev varu?
HLC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HLC (ATH) hind?
HLC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade HLC madalaim (ATL) hind?
HLC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on HLC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HLC kauplemismaht on $ 461.22K USD.
Kas HLC sel aastal kõrgemale ka suundub?
HLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HLC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

