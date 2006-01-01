Hakuto Metaverse (HKTM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hakuto Metaverse (HKTM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hakuto Metaverse (HKTM) teave Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Ametlik veebisait: https://www.hakuto.io/ Valge raamat: https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b Ostke HKTM kohe!

Hakuto Metaverse (HKTM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hakuto Metaverse (HKTM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00244 $ 0.00244 $ 0.00244 Lisateave Hakuto Metaverse (HKTM) hinna kohta

Hakuto Metaverse (HKTM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hakuto Metaverse (HKTM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HKTM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HKTM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HKTM tokeni tokenoomikat, avastage HKTM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HKTM Kas olete huvitatud Hakuto Metaverse (HKTM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HKTM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HKTM MEXC-ist osta!

Hakuto Metaverse (HKTM) hinna ajalugu HKTM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HKTM hinna ajalugu kohe!

HKTM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HKTM võiks suunduda? Meie HKTM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HKTM tokeni hinna ennustust kohe!

