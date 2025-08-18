Hakuto Metaverse (HKTM) reaalajas hind on $ 0.00252. Viimase 24 tunni jooksul HKTM kaubeldud madalaim $ 0.00242 ja kõrgeim $ 0.00255 näitab aktiivset turu volatiivsust. HKTMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on HKTM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hakuto Metaverse (HKTM) – turuteave
--
----
$ 1.05K
$ 1.05K$ 1.05K
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
--
----
2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
BSC
Hakuto Metaverse praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.05K 24 tunnise kauplemismahuga. HKTM ringlev varu on --, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hakuto Metaverse (HKTM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hakuto Metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ 0
0.00%
60 päeva
$ -0.00017
-6.32%
90 päeva
$ -0.00055
-17.92%
Hakuto Metaverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris HKTM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hakuto Metaverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hakuto Metaverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HKTM $ -0.00017 (-6.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hakuto Metaverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00055 (-17.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hakuto Metaverse (HKTM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.
Hakuto Metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hakuto Metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HKTM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hakuto Metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hakuto Metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hakuto Metaverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hakuto Metaverse (HKTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hakuto Metaverse (HKTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hakuto Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hakuto Metaverse (HKTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HKTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hakuto Metaverse (HKTM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hakuto Metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hakuto Metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.