Rohkem infot HKTM

HKTM Hinnainfo

HKTM Valge raamat

HKTM Ametlik veebisait

HKTM Tokenoomika

HKTM Hinnaprognoos

HKTM Ajalugu

HKTM – ostujuhend

HKTM-usaldusraha valuutakonverter

HKTM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hakuto Metaverse logo

Hakuto Metaverse hind(HKTM)

1 HKTM/USD reaalajas hind:

$0.00252
$0.00252$0.00252
0.00%1D
USD
Hakuto Metaverse (HKTM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:01 (UTC+8)

Hakuto Metaverse (HKTM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242
24 h madal
$ 0.00255
$ 0.00255$ 0.00255
24 h kõrge

$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242

$ 0.00255
$ 0.00255$ 0.00255

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.79%

-0.79%

Hakuto Metaverse (HKTM) reaalajas hind on $ 0.00252. Viimase 24 tunni jooksul HKTM kaubeldud madalaim $ 0.00242 ja kõrgeim $ 0.00255 näitab aktiivset turu volatiivsust. HKTMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on HKTM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hakuto Metaverse (HKTM) – turuteave

--
----

$ 1.05K
$ 1.05K$ 1.05K

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Hakuto Metaverse praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.05K 24 tunnise kauplemismahuga. HKTM ringlev varu on --, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Hakuto Metaverse (HKTM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hakuto Metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ -0.00017-6.32%
90 päeva$ -0.00055-17.92%
Hakuto Metaverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris HKTM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hakuto Metaverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hakuto Metaverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HKTM $ -0.00017 (-6.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hakuto Metaverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00055 (-17.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hakuto Metaverse (HKTM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hakuto Metaverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Hakuto Metaverse (HKTM)

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Hakuto Metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hakuto Metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HKTM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hakuto Metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hakuto Metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hakuto Metaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hakuto Metaverse (HKTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hakuto Metaverse (HKTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hakuto Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hakuto Metaverse hinna ennustust kohe!

Hakuto Metaverse (HKTM) tokenoomika

Hakuto Metaverse (HKTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HKTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hakuto Metaverse (HKTM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hakuto Metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hakuto Metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HKTM kohalike valuutade suhtes

1 Hakuto Metaverse(HKTM)/VND
66.3138
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/AUD
A$0.0038556
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/GBP
0.0018396
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/EUR
0.002142
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/USD
$0.00252
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/MYR
RM0.0106092
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/TRY
0.1027908
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/JPY
¥0.37044
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/ARS
ARS$3.2684652
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/RUB
0.200844
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/INR
0.2205252
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/IDR
Rp40.6451556
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/KRW
3.4999776
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/PHP
0.142506
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/EGP
￡E.0.12159
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/BRL
R$0.013608
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/CAD
C$0.0034776
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/BDT
0.3060288
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/NGN
3.8650248
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/UAH
0.1038492
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/VES
Bs0.3402
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/CLP
$2.42928
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/PKR
Rs0.7138656
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/KZT
1.3643532
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/THB
฿0.0815976
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/TWD
NT$0.0756756
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/AED
د.إ0.0092484
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/CHF
Fr0.002016
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/HKD
HK$0.0197064
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/AMD
֏0.9632952
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/MAD
.د.م0.0226548
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/MXN
$0.0471996
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/PLN
0.0091476
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/RON
лв0.0108864
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/SEK
kr0.0240408
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/BGN
лв0.0042084
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/HUF
Ft0.850752
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/CZK
0.0527184
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/KWD
د.ك0.0007686
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/ILS
0.0084924
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/NOK
kr0.0256032
1 Hakuto Metaverse(HKTM)/NZD
$0.0042336

Hakuto Metaverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hakuto Metaverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hakuto Metaverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hakuto Metaverse kohta

Kui palju on Hakuto Metaverse (HKTM) tänapäeval väärt?
Reaalajas HKTM hind USD on 0.00252 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HKTM/USD hind?
Praegune hind HKTM/USD on $ 0.00252. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hakuto Metaverse turukapitalisatsioon?
HKTM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HKTM ringlev varu?
HKTM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HKTM (ATH) hind?
HKTM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade HKTM madalaim (ATL) hind?
HKTM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on HKTM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HKTM kauplemismaht on $ 1.05K USD.
Kas HKTM sel aastal kõrgemale ka suundub?
HKTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HKTM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:01 (UTC+8)

Hakuto Metaverse (HKTM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HKTM/USD kalkulaator

Summa

HKTM
HKTM
USD
USD

1 HKTM = 0.00252 USD

Kauplemine: HKTM

HKTMUSDT
$0.00252
$0.00252$0.00252
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu