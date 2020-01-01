HIPPOP (HIPPOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HIPPOP (HIPPOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HIPPOP (HIPPOP) teave $HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released. Ametlik veebisait: https://hypeboy.xyz/ Valge raamat: https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2 Ostke HIPPOP kohe!

HIPPOP (HIPPOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HIPPOP (HIPPOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 436.88K $ 436.88K $ 436.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.20281 $ 0.20281 $ 0.20281 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 Praegune hind: $ 0.0003495 $ 0.0003495 $ 0.0003495 Lisateave HIPPOP (HIPPOP) hinna kohta

HIPPOP (HIPPOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HIPPOP (HIPPOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HIPPOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HIPPOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HIPPOP tokeni tokenoomikat, avastage HIPPOP tokeni reaalajas hinda!

