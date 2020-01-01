Hive Intelligence (HINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hive Intelligence (HINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hive Intelligence (HINT) teave Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Ametlik veebisait: http://hiveintelligence.xyz Valge raamat: http://docs.hiveintelligence.xyz Plokiahela Explorer: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Ostke HINT kohe!

Hive Intelligence (HINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hive Intelligence (HINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.74M Koguvaru: $ 1000.00M Ringlev varu: $ 460.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04414 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00207862882740898 Praegune hind: $ 0.005961 Lisateave Hive Intelligence (HINT) hinna kohta

Hive Intelligence (HINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hive Intelligence (HINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HINT tokeni tokenoomikat, avastage HINT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HINT Kas olete huvitatud Hive Intelligence (HINT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HINT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HINT MEXC-ist osta!

Hive Intelligence (HINT) hinna ajalugu HINT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HINT hinna ajalugu kohe!

HINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HINT võiks suunduda? Meie HINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HINT tokeni hinna ennustust kohe!

