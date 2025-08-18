Rohkem infot HINT

Hive Intelligence hind(HINT)

1 HINT/USD reaalajas hind:

$0.006691
$0.006691$0.006691
+0.26%1D
USD
Hive Intelligence (HINT) reaalajas hinnagraafik
Hive Intelligence (HINT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006571
$ 0.006571$ 0.006571
24 h madal
$ 0.006841
$ 0.006841$ 0.006841
24 h kõrge

$ 0.006571
$ 0.006571$ 0.006571

$ 0.006841
$ 0.006841$ 0.006841

$ 0.0418835281570032
$ 0.0418835281570032$ 0.0418835281570032

$ 0.00207862882740898
$ 0.00207862882740898$ 0.00207862882740898

-1.01%

+0.26%

-14.07%

-14.07%

Hive Intelligence (HINT) reaalajas hind on $ 0.006691. Viimase 24 tunni jooksul HINT kaubeldud madalaim $ 0.006571 ja kõrgeim $ 0.006841 näitab aktiivset turu volatiivsust. HINTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0418835281570032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00207862882740898.

Lüliajalise tootluse osas on HINT muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, +0.26% 24 tunni vältel -14.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hive Intelligence (HINT) – turuteave

No.1680

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

$ 131.13K
$ 131.13K$ 131.13K

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

460.38M
460.38M 460.38M

999,999,996.6606125
999,999,996.6606125 999,999,996.6606125

BASE

Hive Intelligence praegune turukapitalisatsioon on $ 3.08M $ 131.13K 24 tunnise kauplemismahuga. HINT ringlev varu on 460.38M, mille koguvaru on 999999996.6606125.

Hive Intelligence (HINT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hive Intelligence tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001735+0.26%
30 päeva$ -0.003013-31.05%
60 päeva$ +0.000285+4.44%
90 päeva$ -0.001006-13.08%
Hive Intelligence Hinnamuutus täna

Täna registreeris HINT muutuse $ +0.00001735 (+0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hive Intelligence 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003013 (-31.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hive Intelligence 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HINT $ +0.000285 (+4.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hive Intelligence 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001006 (-13.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hive Intelligence (HINT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hive Intelligence hinnaajaloo lehte.

Mis on Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hive Intelligence investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HINT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hive Intelligence kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hive Intelligence ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hive Intelligence hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hive Intelligence (HINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hive Intelligence (HINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hive Intelligence nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hive Intelligence hinna ennustust kohe!

Hive Intelligence (HINT) tokenoomika

Hive Intelligence (HINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hive Intelligence (HINT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hive Intelligence osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hive Intelligence osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HINT kohalike valuutade suhtes

1 Hive Intelligence(HINT)/VND
176.073665
1 Hive Intelligence(HINT)/AUD
A$0.01023723
1 Hive Intelligence(HINT)/GBP
0.00488443
1 Hive Intelligence(HINT)/EUR
0.00568735
1 Hive Intelligence(HINT)/USD
$0.006691
1 Hive Intelligence(HINT)/MYR
RM0.02816911
1 Hive Intelligence(HINT)/TRY
0.27292589
1 Hive Intelligence(HINT)/JPY
¥0.983577
1 Hive Intelligence(HINT)/ARS
ARS$8.67829391
1 Hive Intelligence(HINT)/RUB
0.5332727
1 Hive Intelligence(HINT)/INR
0.58552941
1 Hive Intelligence(HINT)/IDR
Rp107.91933973
1 Hive Intelligence(HINT)/KRW
9.29299608
1 Hive Intelligence(HINT)/PHP
0.37837605
1 Hive Intelligence(HINT)/EGP
￡E.0.32284075
1 Hive Intelligence(HINT)/BRL
R$0.0361314
1 Hive Intelligence(HINT)/CAD
C$0.00923358
1 Hive Intelligence(HINT)/BDT
0.81255504
1 Hive Intelligence(HINT)/NGN
10.26225434
1 Hive Intelligence(HINT)/UAH
0.27573611
1 Hive Intelligence(HINT)/VES
Bs0.903285
1 Hive Intelligence(HINT)/CLP
$6.450124
1 Hive Intelligence(HINT)/PKR
Rs1.89542648
1 Hive Intelligence(HINT)/KZT
3.62257431
1 Hive Intelligence(HINT)/THB
฿0.21665458
1 Hive Intelligence(HINT)/TWD
NT$0.20093073
1 Hive Intelligence(HINT)/AED
د.إ0.02455597
1 Hive Intelligence(HINT)/CHF
Fr0.0053528
1 Hive Intelligence(HINT)/HKD
HK$0.05232362
1 Hive Intelligence(HINT)/AMD
֏2.55770166
1 Hive Intelligence(HINT)/MAD
.د.م0.06015209
1 Hive Intelligence(HINT)/MXN
$0.12532243
1 Hive Intelligence(HINT)/PLN
0.02428833
1 Hive Intelligence(HINT)/RON
лв0.02890512
1 Hive Intelligence(HINT)/SEK
kr0.06383214
1 Hive Intelligence(HINT)/BGN
лв0.01117397
1 Hive Intelligence(HINT)/HUF
Ft2.2588816
1 Hive Intelligence(HINT)/CZK
0.13997572
1 Hive Intelligence(HINT)/KWD
د.ك0.002040755
1 Hive Intelligence(HINT)/ILS
0.02254867
1 Hive Intelligence(HINT)/NOK
kr0.06798056
1 Hive Intelligence(HINT)/NZD
$0.01124088

Hive Intelligence ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hive Intelligence võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hive Intelligence ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hive Intelligence kohta

Kui palju on Hive Intelligence (HINT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HINT hind USD on 0.006691 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HINT/USD hind?
Praegune hind HINT/USD on $ 0.006691. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hive Intelligence turukapitalisatsioon?
HINT turukapitalisatsioon on $ 3.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HINT ringlev varu?
HINT ringlev varu on 460.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HINT (ATH) hind?
HINT saavutab ATH hinna summas 0.0418835281570032 USD.
Mis oli kõigi aegade HINT madalaim (ATL) hind?
HINT nägi ATL hinda summas 0.00207862882740898 USD.
Milline on HINT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HINT kauplemismaht on $ 131.13K USD.
Kas HINT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HINT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HINT hinna ennustust.
Hive Intelligence (HINT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

