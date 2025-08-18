Hive Intelligence (HINT) reaalajas hind on $ 0.006691. Viimase 24 tunni jooksul HINT kaubeldud madalaim $ 0.006571 ja kõrgeim $ 0.006841 näitab aktiivset turu volatiivsust. HINTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0418835281570032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00207862882740898.
Lüliajalise tootluse osas on HINT muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, +0.26% 24 tunni vältel -14.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hive Intelligence (HINT) – turuteave
No.1680
$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M
$ 131.13K
$ 131.13K$ 131.13K
$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M
460.38M
460.38M 460.38M
999,999,996.6606125
999,999,996.6606125 999,999,996.6606125
BASE
Hive Intelligence praegune turukapitalisatsioon on $ 3.08M$ 131.13K 24 tunnise kauplemismahuga. HINT ringlev varu on 460.38M, mille koguvaru on 999999996.6606125. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hive Intelligence (HINT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hive Intelligence tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001735
+0.26%
30 päeva
$ -0.003013
-31.05%
60 päeva
$ +0.000285
+4.44%
90 päeva
$ -0.001006
-13.08%
Hive Intelligence Hinnamuutus täna
Täna registreeris HINT muutuse $ +0.00001735 (+0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hive Intelligence 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003013 (-31.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hive Intelligence 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HINT $ +0.000285 (+4.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hive Intelligence 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001006 (-13.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hive Intelligence (HINT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.
Hive Intelligence on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HINT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hive Intelligence kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hive Intelligence ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hive Intelligence hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hive Intelligence (HINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hive Intelligence (HINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hive Intelligence nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hive Intelligence (HINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hive Intelligence (HINT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hive Intelligence osta? Protsess on lihtne ja kiire!
