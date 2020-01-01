Hifi Finance (HIFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hifi Finance (HIFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hifi Finance (HIFI) teave Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Ametlik veebisait: https://hifi.finance/ Valge raamat: https://docs.hifi.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Ostke HIFI kohe!

Hifi Finance (HIFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hifi Finance (HIFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.12M $ 13.12M $ 13.12M Koguvaru: $ 166.82M $ 166.82M $ 166.82M Ringlev varu: $ 141.82M $ 141.82M $ 141.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.43M $ 15.43M $ 15.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 Praegune hind: $ 0.09248 $ 0.09248 $ 0.09248 Lisateave Hifi Finance (HIFI) hinna kohta

Hifi Finance (HIFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hifi Finance (HIFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HIFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HIFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HIFI tokeni tokenoomikat, avastage HIFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HIFI Kas olete huvitatud Hifi Finance (HIFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HIFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HIFI MEXC-ist osta!

Hifi Finance (HIFI) hinna ajalugu HIFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HIFI hinna ajalugu kohe!

HIFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HIFI võiks suunduda? Meie HIFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HIFI tokeni hinna ennustust kohe!

