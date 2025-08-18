Rohkem infot HIFI

Hifi Finance (HIFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:16:37 (UTC+8)

Hifi Finance (HIFI) hinna teave (USD)

Hifi Finance (HIFI) reaalajas hind on $ 0.09297. Viimase 24 tunni jooksul HIFI kaubeldud madalaim $ 0.08997 ja kõrgeim $ 0.09459 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.6057193937436143 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06443662775542111.

Lüliajalise tootluse osas on HIFI muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +8.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hifi Finance (HIFI) – turuteave

$ 13.19M
$ 13.19M$ 13.19M

$ 649.06K
$ 649.06K$ 649.06K

$ 15.51M
$ 15.51M$ 15.51M

141.82M
141.82M 141.82M

166,823,238.11266193
166,823,238.11266193 166,823,238.11266193

ETH

Hifi Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 13.19M $ 649.06K 24 tunnise kauplemismahuga. HIFI ringlev varu on 141.82M, mille koguvaru on 166823238.11266193.

Hifi Finance (HIFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hifi Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007295-0.77%
30 päeva$ +0.00473+5.36%
60 päeva$ +0.02546+37.71%
90 päeva$ -0.02033-17.95%
Hifi Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris HIFI muutuse $ -0.0007295 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hifi Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00473 (+5.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hifi Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HIFI $ +0.02546 (+37.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hifi Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02033 (-17.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hifi Finance (HIFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hifi Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hifi Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HIFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hifi Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hifi Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hifi Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hifi Finance (HIFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hifi Finance (HIFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hifi Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hifi Finance hinna ennustust kohe!

Hifi Finance (HIFI) tokenoomika

Hifi Finance (HIFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hifi Finance (HIFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hifi Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hifi Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HIFI kohalike valuutade suhtes

Hifi Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hifi Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hifi Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hifi Finance kohta

Kui palju on Hifi Finance (HIFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HIFI hind USD on 0.09297 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HIFI/USD hind?
Praegune hind HIFI/USD on $ 0.09297. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hifi Finance turukapitalisatsioon?
HIFI turukapitalisatsioon on $ 13.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HIFI ringlev varu?
HIFI ringlev varu on 141.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIFI (ATH) hind?
HIFI saavutab ATH hinna summas 2.6057193937436143 USD.
Mis oli kõigi aegade HIFI madalaim (ATL) hind?
HIFI nägi ATL hinda summas 0.06443662775542111 USD.
Milline on HIFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HIFI kauplemismaht on $ 649.06K USD.
Kas HIFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HIFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:16:37 (UTC+8)

