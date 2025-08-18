Hifi Finance (HIFI) reaalajas hind on $ 0.09297. Viimase 24 tunni jooksul HIFI kaubeldud madalaim $ 0.08997 ja kõrgeim $ 0.09459 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.6057193937436143 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06443662775542111.
Lüliajalise tootluse osas on HIFI muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +8.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hifi Finance (HIFI) – turuteave
Hifi Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 13.19M$ 649.06K 24 tunnise kauplemismahuga. HIFI ringlev varu on 141.82M, mille koguvaru on 166823238.11266193. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hifi Finance (HIFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hifi Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0007295
-0.77%
30 päeva
$ +0.00473
+5.36%
60 päeva
$ +0.02546
+37.71%
90 päeva
$ -0.02033
-17.95%
Hifi Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris HIFI muutuse $ -0.0007295 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hifi Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00473 (+5.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hifi Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HIFI $ +0.02546 (+37.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hifi Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02033 (-17.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hifi Finance (HIFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.
Hifi Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hifi Finance (HIFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hifi Finance (HIFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hifi Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hifi Finance (HIFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
