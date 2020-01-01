HI (HI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HI (HI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HI (HI) teave HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Ametlik veebisait: https://www.hi.com/ Valge raamat: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Ostke HI kohe!

HI (HI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HI (HI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.28M $ 5.28M $ 5.28M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000084926012421217 $ 0.000084926012421217 $ 0.000084926012421217 Praegune hind: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Lisateave HI (HI) hinna kohta

HI (HI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HI (HI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HI tokeni tokenoomikat, avastage HI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HI Kas olete huvitatud HI (HI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HI MEXC-ist osta!

HI (HI) hinna ajalugu HI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HI hinna ajalugu kohe!

HI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HI võiks suunduda? Meie HI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HI tokeni hinna ennustust kohe!

