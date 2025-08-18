HI (HI) reaalajas hind on $ 0.0000865. Viimase 24 tunni jooksul HI kaubeldud madalaim $ 0.0000861 ja kõrgeim $ 0.0000887 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5766812074355558 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000087290399621746.
Lüliajalise tootluse osas on HI muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -1.14% 24 tunni vältel -5.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HI (HI) – turuteave
No.1389
$ 5.37M
$ 5.37M
$ 81.61K
$ 81.61K
$ 8.65M
$ 8.65M
62.07B
62.07B
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
62.07%
BSC
HI praegune turukapitalisatsioon on $ 5.37M$ 81.61K 24 tunnise kauplemismahuga. HI ringlev varu on 62.07B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.65M.
HI (HI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000997
-1.14%
30 päeva
$ -0.000006
-6.49%
60 päeva
$ -0.0000134
-13.42%
90 päeva
$ -0.0000146
-14.45%
HI Hinnamuutus täna
Täna registreeris HI muutuse $ -0.000000997 (-1.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000006 (-6.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HI $ -0.0000134 (-13.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000146 (-14.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HI (HI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.
HI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HI hinna ennustus (USD)
Kui palju on HI (HI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HI (HI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HI (HI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HI (HI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.