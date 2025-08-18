Rohkem infot HI

HI logo

HI hind(HI)

1 HI/USD reaalajas hind:

$0.0000865
-1.14%1D
USD
HI (HI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:46 (UTC+8)

HI (HI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000861
24 h madal
$ 0.0000887
24 h kõrge

$ 0.0000861
$ 0.0000887
$ 1.5766812074355558
$ 0.000087290399621746
+0.11%

-1.14%

-5.78%

-5.78%

HI (HI) reaalajas hind on $ 0.0000865. Viimase 24 tunni jooksul HI kaubeldud madalaim $ 0.0000861 ja kõrgeim $ 0.0000887 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5766812074355558 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000087290399621746.

Lüliajalise tootluse osas on HI muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -1.14% 24 tunni vältel -5.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HI (HI) – turuteave

No.1389

$ 5.37M
$ 81.61K
$ 8.65M
62.07B
100,000,000,000
100,000,000,000
62.07%

BSC

HI praegune turukapitalisatsioon on $ 5.37M $ 81.61K 24 tunnise kauplemismahuga. HI ringlev varu on 62.07B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.65M.

HI (HI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000997-1.14%
30 päeva$ -0.000006-6.49%
60 päeva$ -0.0000134-13.42%
90 päeva$ -0.0000146-14.45%
HI Hinnamuutus täna

Täna registreeris HI muutuse $ -0.000000997 (-1.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000006 (-6.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HI $ -0.0000134 (-13.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000146 (-14.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HI (HI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HI hinnaajaloo lehte.

Mis on HI (HI)

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

HI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HI (HI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HI (HI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HI hinna ennustust kohe!

HI (HI) tokenoomika

HI (HI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HI (HI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HI kohalike valuutade suhtes

1 HI(HI)/VND
2.2762475
1 HI(HI)/AUD
A$0.000132345
1 HI(HI)/GBP
0.000063145
1 HI(HI)/EUR
0.000073525
1 HI(HI)/USD
$0.0000865
1 HI(HI)/MYR
RM0.000364165
1 HI(HI)/TRY
0.003528335
1 HI(HI)/JPY
¥0.0127155
1 HI(HI)/ARS
ARS$0.112191365
1 HI(HI)/RUB
0.00689405
1 HI(HI)/INR
0.007569615
1 HI(HI)/IDR
Rp1.395161095
1 HI(HI)/KRW
0.12013812
1 HI(HI)/PHP
0.004891575
1 HI(HI)/EGP
￡E.0.004173625
1 HI(HI)/BRL
R$0.0004671
1 HI(HI)/CAD
C$0.00011937
1 HI(HI)/BDT
0.01050456
1 HI(HI)/NGN
0.13266851
1 HI(HI)/UAH
0.003564665
1 HI(HI)/VES
Bs0.0116775
1 HI(HI)/CLP
$0.083386
1 HI(HI)/PKR
Rs0.02450372
1 HI(HI)/KZT
0.046831965
1 HI(HI)/THB
฿0.00280087
1 HI(HI)/TWD
NT$0.002597595
1 HI(HI)/AED
د.إ0.000317455
1 HI(HI)/CHF
Fr0.0000692
1 HI(HI)/HKD
HK$0.00067643
1 HI(HI)/AMD
֏0.03306549
1 HI(HI)/MAD
.د.م0.000777635
1 HI(HI)/MXN
$0.001620145
1 HI(HI)/PLN
0.000313995
1 HI(HI)/RON
лв0.00037368
1 HI(HI)/SEK
kr0.00082521
1 HI(HI)/BGN
лв0.000144455
1 HI(HI)/HUF
Ft0.0292024
1 HI(HI)/CZK
0.00180958
1 HI(HI)/KWD
د.ك0.0000263825
1 HI(HI)/ILS
0.000291505
1 HI(HI)/NOK
kr0.00087884
1 HI(HI)/NZD
$0.00014532

HI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HI kohta

Kui palju on HI (HI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HI hind USD on 0.0000865 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HI/USD hind?
Praegune hind HI/USD on $ 0.0000865. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HI turukapitalisatsioon?
HI turukapitalisatsioon on $ 5.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HI ringlev varu?
HI ringlev varu on 62.07B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HI (ATH) hind?
HI saavutab ATH hinna summas 1.5766812074355558 USD.
Mis oli kõigi aegade HI madalaim (ATL) hind?
HI nägi ATL hinda summas 0.000087290399621746 USD.
Milline on HI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HI kauplemismaht on $ 81.61K USD.
Kas HI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:46 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

