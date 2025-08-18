Rohkem infot HGPT

HyperGPT hind(HGPT)

1 HGPT/USD reaalajas hind:

$0.007055
$0.007055$0.007055
+0.72%1D
USD
HyperGPT (HGPT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

HyperGPT (HGPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006886
$ 0.006886$ 0.006886
24 h madal
$ 0.007268
$ 0.007268$ 0.007268
24 h kõrge

$ 0.006886
$ 0.006886$ 0.006886

$ 0.007268
$ 0.007268$ 0.007268

$ 0.10468220987756303
$ 0.10468220987756303$ 0.10468220987756303

$ 0.003368045600990264
$ 0.003368045600990264$ 0.003368045600990264

-0.39%

+0.72%

-8.80%

-8.80%

HyperGPT (HGPT) reaalajas hind on $ 0.007053. Viimase 24 tunni jooksul HGPT kaubeldud madalaim $ 0.006886 ja kõrgeim $ 0.007268 näitab aktiivset turu volatiivsust. HGPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10468220987756303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003368045600990264.

Lüliajalise tootluse osas on HGPT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, +0.72% 24 tunni vältel -8.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HyperGPT (HGPT) – turuteave

No.1377

$ 5.53M
$ 5.53M$ 5.53M

$ 491.63K
$ 491.63K$ 491.63K

$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M

784.08M
784.08M 784.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

997,742,373
997,742,373 997,742,373

78.40%

BSC

HyperGPT praegune turukapitalisatsioon on $ 5.53M $ 491.63K 24 tunnise kauplemismahuga. HGPT ringlev varu on 784.08M, mille koguvaru on 997742373. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.05M.

HyperGPT (HGPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HyperGPT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00005043+0.72%
30 päeva$ -0.001248-15.04%
60 päeva$ -0.000855-10.82%
90 päeva$ -0.006117-46.45%
HyperGPT Hinnamuutus täna

Täna registreeris HGPT muutuse $ +0.00005043 (+0.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HyperGPT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001248 (-15.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HyperGPT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HGPT $ -0.000855 (-10.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HyperGPT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006117 (-46.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HyperGPT (HGPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HyperGPT hinnaajaloo lehte.

Mis on HyperGPT (HGPT)

HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.

HyperGPT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HyperGPT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HGPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HyperGPT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HyperGPT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HyperGPT hinna ennustus (USD)

Kui palju on HyperGPT (HGPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HyperGPT (HGPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HyperGPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HyperGPT hinna ennustust kohe!

HyperGPT (HGPT) tokenoomika

HyperGPT (HGPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HGPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HyperGPT (HGPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HyperGPT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HyperGPT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HGPT kohalike valuutade suhtes

1 HyperGPT(HGPT)/VND
185.599695
1 HyperGPT(HGPT)/AUD
A$0.01079109
1 HyperGPT(HGPT)/GBP
0.00514869
1 HyperGPT(HGPT)/EUR
0.00599505
1 HyperGPT(HGPT)/USD
$0.007053
1 HyperGPT(HGPT)/MYR
RM0.02969313
1 HyperGPT(HGPT)/TRY
0.28811505
1 HyperGPT(HGPT)/JPY
¥1.036791
1 HyperGPT(HGPT)/ARS
ARS$9.13596249
1 HyperGPT(HGPT)/RUB
0.56170092
1 HyperGPT(HGPT)/INR
0.61720803
1 HyperGPT(HGPT)/IDR
Rp113.75804859
1 HyperGPT(HGPT)/KRW
9.79577064
1 HyperGPT(HGPT)/PHP
0.39884715
1 HyperGPT(HGPT)/EGP
￡E.0.34009566
1 HyperGPT(HGPT)/BRL
R$0.0380862
1 HyperGPT(HGPT)/CAD
C$0.00973314
1 HyperGPT(HGPT)/BDT
0.85651632
1 HyperGPT(HGPT)/NGN
10.81746822
1 HyperGPT(HGPT)/UAH
0.29065413
1 HyperGPT(HGPT)/VES
Bs0.952155
1 HyperGPT(HGPT)/CLP
$6.799092
1 HyperGPT(HGPT)/PKR
Rs1.99797384
1 HyperGPT(HGPT)/KZT
3.81856473
1 HyperGPT(HGPT)/THB
฿0.22823508
1 HyperGPT(HGPT)/TWD
NT$0.21180159
1 HyperGPT(HGPT)/AED
د.إ0.02588451
1 HyperGPT(HGPT)/CHF
Fr0.0056424
1 HyperGPT(HGPT)/HKD
HK$0.05515446
1 HyperGPT(HGPT)/AMD
֏2.69607978
1 HyperGPT(HGPT)/MAD
.د.م0.06340647
1 HyperGPT(HGPT)/MXN
$0.13203216
1 HyperGPT(HGPT)/PLN
0.02560239
1 HyperGPT(HGPT)/RON
лв0.03046896
1 HyperGPT(HGPT)/SEK
kr0.06721509
1 HyperGPT(HGPT)/BGN
лв0.01177851
1 HyperGPT(HGPT)/HUF
Ft2.37954114
1 HyperGPT(HGPT)/CZK
0.14733717
1 HyperGPT(HGPT)/KWD
د.ك0.002151165
1 HyperGPT(HGPT)/ILS
0.02376861
1 HyperGPT(HGPT)/NOK
kr0.07165848
1 HyperGPT(HGPT)/NZD
$0.01184904

HyperGPT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HyperGPT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HyperGPT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HyperGPT kohta

Kui palju on HyperGPT (HGPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HGPT hind USD on 0.007053 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HGPT/USD hind?
Praegune hind HGPT/USD on $ 0.007053. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HyperGPT turukapitalisatsioon?
HGPT turukapitalisatsioon on $ 5.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HGPT ringlev varu?
HGPT ringlev varu on 784.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HGPT (ATH) hind?
HGPT saavutab ATH hinna summas 0.10468220987756303 USD.
Mis oli kõigi aegade HGPT madalaim (ATL) hind?
HGPT nägi ATL hinda summas 0.003368045600990264 USD.
Milline on HGPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HGPT kauplemismaht on $ 491.63K USD.
Kas HGPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HGPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HGPT hinna ennustust.
2025-08-18

HyperGPT (HGPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 HGPT = 0.007053 USD

