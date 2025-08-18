HyperGPT (HGPT) reaalajas hind on $ 0.007053. Viimase 24 tunni jooksul HGPT kaubeldud madalaim $ 0.006886 ja kõrgeim $ 0.007268 näitab aktiivset turu volatiivsust. HGPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10468220987756303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003368045600990264.
Lüliajalise tootluse osas on HGPT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, +0.72% 24 tunni vältel -8.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HyperGPT (HGPT) – turuteave
HyperGPT praegune turukapitalisatsioon on $ 5.53M$ 491.63K 24 tunnise kauplemismahuga. HGPT ringlev varu on 784.08M, mille koguvaru on 997742373. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.05M.
HyperGPT (HGPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HyperGPT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00005043
+0.72%
30 päeva
$ -0.001248
-15.04%
60 päeva
$ -0.000855
-10.82%
90 päeva
$ -0.006117
-46.45%
HyperGPT Hinnamuutus täna
Täna registreeris HGPT muutuse $ +0.00005043 (+0.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HyperGPT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001248 (-15.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HyperGPT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HGPT $ -0.000855 (-10.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HyperGPT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006117 (-46.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HyperGPT (HGPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.
HyperGPT hinna ennustus (USD)
Kui palju on HyperGPT (HGPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HyperGPT (HGPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HyperGPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
