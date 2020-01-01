SphereX (HERE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SphereX (HERE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SphereX (HERE) teave SphereX is a cutting-edge decentralized exchange (DEX) redefining digital asset trading with unmatched freedom and innovation. Our platform combines offchain matching for rapid trade execution, onchain settlement for maximum security, and cross-margin trading for capital efficiency. Ametlik veebisait: https://www.sx.xyz/ Valge raamat: https://bit.ly/SphereX_Litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xD722424cF94b583752dfc80C08e2531AB3b762dc Ostke HERE kohe!

SphereX (HERE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SphereX (HERE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 366.30K $ 366.30K $ 366.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.16888 $ 0.16888 $ 0.16888 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 Praegune hind: $ 0.000407 $ 0.000407 $ 0.000407 Lisateave SphereX (HERE) hinna kohta

SphereX (HERE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SphereX (HERE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HERE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HERE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HERE tokeni tokenoomikat, avastage HERE tokeni reaalajas hinda!

