Hemule (HEMULE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hemule (HEMULE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hemule (HEMULE) teave HEMULE is a cat-themed meme token inspired by Vitalik Buterin's family cat. Ametlik veebisait: https://hemulebuterin.com/ Valge raamat: https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3 Ostke HEMULE kohe!

Hemule (HEMULE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hemule (HEMULE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Koguvaru: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Ringlev varu: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03925 $ 0.03925 $ 0.03925 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 Praegune hind: $ 0.002586 $ 0.002586 $ 0.002586 Lisateave Hemule (HEMULE) hinna kohta

Hemule (HEMULE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hemule (HEMULE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEMULE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEMULE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEMULE tokeni tokenoomikat, avastage HEMULE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HEMULE Kas olete huvitatud Hemule (HEMULE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HEMULE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HEMULE MEXC-ist osta!

Hemule (HEMULE) hinna ajalugu HEMULE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HEMULE hinna ajalugu kohe!

HEMULE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HEMULE võiks suunduda? Meie HEMULE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HEMULE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!