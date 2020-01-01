HEGIC (HEGIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HEGIC (HEGIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HEGIC (HEGIC) teave Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Ametlik veebisait: https://www.hegic.co/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 Ostke HEGIC kohe!

HEGIC (HEGIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HEGIC (HEGIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.09M $ 43.09M $ 43.09M Koguvaru: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Ringlev varu: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.42M $ 184.42M $ 184.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Praegune hind: $ 0.061227 $ 0.061227 $ 0.061227 Lisateave HEGIC (HEGIC) hinna kohta

HEGIC (HEGIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HEGIC (HEGIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEGIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEGIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEGIC tokeni tokenoomikat, avastage HEGIC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HEGIC Kas olete huvitatud HEGIC (HEGIC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HEGIC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HEGIC MEXC-ist osta!

HEGIC (HEGIC) hinna ajalugu HEGIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HEGIC hinna ajalugu kohe!

HEGIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HEGIC võiks suunduda? Meie HEGIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HEGIC tokeni hinna ennustust kohe!

