TOP HAT (HAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TOP HAT (HAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TOP HAT (HAT) teave Top Hat is an open launchpad for AI agents, the official token is$HAT. Ametlik veebisait: https://tophat.one Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AxGAbdFtdbj2oNXa4dKqFvwHzgFtW9mFHWmd7vQfpump Ostke HAT kohe!

TOP HAT (HAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TOP HAT (HAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 951,49K $ 951,49K $ 951,49K Koguvaru: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M Ringlev varu: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 951,49K $ 951,49K $ 951,49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,13481 $ 0,13481 $ 0,13481 Kõigi aegade madalaim: $ 0,000519307047300984 $ 0,000519307047300984 $ 0,000519307047300984 Praegune hind: $ 0,0009611 $ 0,0009611 $ 0,0009611 Lisateave TOP HAT (HAT) hinna kohta

TOP HAT (HAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TOP HAT (HAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAT tokeni tokenoomikat, avastage HAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HAT Kas olete huvitatud TOP HAT (HAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HAT MEXC-ist osta!

TOP HAT (HAT) hinna ajalugu HAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HAT hinna ajalugu kohe!

HAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAT võiks suunduda? Meie HAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!