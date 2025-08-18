Rohkem infot HAT

$0.0010638
TOP HAT (HAT) reaalajas hinnagraafik
TOP HAT (HAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0009836
24 h madal
$ 0.0012414
24 h kõrge

$ 0.0009836
$ 0.0012414
$ 0.10622078236521895
$ 0.000519307047300984
0.00%

-3.65%

-13.03%

-13.03%

TOP HAT (HAT) reaalajas hind on $ 0.0010638. Viimase 24 tunni jooksul HAT kaubeldud madalaim $ 0.0009836 ja kõrgeim $ 0.0012414 näitab aktiivset turu volatiivsust. HATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10622078236521895 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000519307047300984.

Lüliajalise tootluse osas on HAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.65% 24 tunni vältel -13.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOP HAT (HAT) – turuteave

No.2133

$ 1.05M
$ 59.62K
$ 1.05M
990.00M
989,998,441
SOL

TOP HAT praegune turukapitalisatsioon on $ 1.05M $ 59.62K 24 tunnise kauplemismahuga. HAT ringlev varu on 990.00M, mille koguvaru on 989998441.

TOP HAT (HAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TOP HAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000403-3.65%
30 päeva$ +0.0002115+24.81%
60 päeva$ -0.0008032-43.03%
90 päeva$ -0.0031022-74.47%
TOP HAT Hinnamuutus täna

Täna registreeris HAT muutuse $ -0.0000403 (-3.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TOP HAT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002115 (+24.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TOP HAT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAT $ -0.0008032 (-43.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TOP HAT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0031022 (-74.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TOP HAT (HAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TOP HAT hinnaajaloo lehte.

Mis on TOP HAT (HAT)

Top Hat is an open launchpad for AI agents, the official token is$HAT.

TOP HAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TOP HAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TOP HAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TOP HAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TOP HAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOP HAT (HAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOP HAT (HAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOP HAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOP HAT hinna ennustust kohe!

TOP HAT (HAT) tokenoomika

TOP HAT (HAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TOP HAT (HAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TOP HAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TOP HAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HAT kohalike valuutade suhtes

1 TOP HAT(HAT)/VND
27.993897
1 TOP HAT(HAT)/AUD
A$0.001627614
1 TOP HAT(HAT)/GBP
0.000776574
1 TOP HAT(HAT)/EUR
0.00090423
1 TOP HAT(HAT)/USD
$0.0010638
1 TOP HAT(HAT)/MYR
RM0.004478598
1 TOP HAT(HAT)/TRY
0.04345623
1 TOP HAT(HAT)/JPY
¥0.1563786
1 TOP HAT(HAT)/ARS
ARS$1.377972054
1 TOP HAT(HAT)/RUB
0.084721032
1 TOP HAT(HAT)/INR
0.093093138
1 TOP HAT(HAT)/IDR
Rp17.158062114
1 TOP HAT(HAT)/KRW
1.477490544
1 TOP HAT(HAT)/PHP
0.06015789
1 TOP HAT(HAT)/EGP
￡E.0.051296436
1 TOP HAT(HAT)/BRL
R$0.00574452
1 TOP HAT(HAT)/CAD
C$0.001468044
1 TOP HAT(HAT)/BDT
0.129187872
1 TOP HAT(HAT)/NGN
1.631592612
1 TOP HAT(HAT)/UAH
0.043839198
1 TOP HAT(HAT)/VES
Bs0.143613
1 TOP HAT(HAT)/CLP
$1.0255032
1 TOP HAT(HAT)/PKR
Rs0.301353264
1 TOP HAT(HAT)/KZT
0.575951958
1 TOP HAT(HAT)/THB
฿0.034424568
1 TOP HAT(HAT)/TWD
NT$0.031945914
1 TOP HAT(HAT)/AED
د.إ0.003904146
1 TOP HAT(HAT)/CHF
Fr0.00085104
1 TOP HAT(HAT)/HKD
HK$0.008318916
1 TOP HAT(HAT)/AMD
֏0.406648188
1 TOP HAT(HAT)/MAD
.د.م0.009563562
1 TOP HAT(HAT)/MXN
$0.019914336
1 TOP HAT(HAT)/PLN
0.003861594
1 TOP HAT(HAT)/RON
лв0.004595616
1 TOP HAT(HAT)/SEK
kr0.010138014
1 TOP HAT(HAT)/BGN
лв0.001776546
1 TOP HAT(HAT)/HUF
Ft0.358904844
1 TOP HAT(HAT)/CZK
0.022222782
1 TOP HAT(HAT)/KWD
د.ك0.000324459
1 TOP HAT(HAT)/ILS
0.003585006
1 TOP HAT(HAT)/NOK
kr0.010808208
1 TOP HAT(HAT)/NZD
$0.001787184

TOP HAT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TOP HAT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TOP HAT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOP HAT kohta

Kui palju on TOP HAT (HAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAT hind USD on 0.0010638 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAT/USD hind?
Praegune hind HAT/USD on $ 0.0010638. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOP HAT turukapitalisatsioon?
HAT turukapitalisatsioon on $ 1.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAT ringlev varu?
HAT ringlev varu on 990.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAT (ATH) hind?
HAT saavutab ATH hinna summas 0.10622078236521895 USD.
Mis oli kõigi aegade HAT madalaim (ATL) hind?
HAT nägi ATL hinda summas 0.000519307047300984 USD.
Milline on HAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAT kauplemismaht on $ 59.62K USD.
Kas HAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAT hinna ennustust.
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

