TOP HAT (HAT) reaalajas hind on $ 0.0010638. Viimase 24 tunni jooksul HAT kaubeldud madalaim $ 0.0009836 ja kõrgeim $ 0.0012414 näitab aktiivset turu volatiivsust. HATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10622078236521895 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000519307047300984.
Lüliajalise tootluse osas on HAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.65% 24 tunni vältel -13.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TOP HAT (HAT) – turuteave
TOP HAT praegune turukapitalisatsioon on $ 1.05M$ 59.62K 24 tunnise kauplemismahuga. HAT ringlev varu on 990.00M, mille koguvaru on 989998441. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TOP HAT (HAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TOP HAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000403
-3.65%
30 päeva
$ +0.0002115
+24.81%
60 päeva
$ -0.0008032
-43.03%
90 päeva
$ -0.0031022
-74.47%
TOP HAT Hinnamuutus täna
Täna registreeris HAT muutuse $ -0.0000403 (-3.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TOP HAT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002115 (+24.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TOP HAT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAT $ -0.0008032 (-43.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TOP HAT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0031022 (-74.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TOP HAT (HAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TOP HAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TOP HAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TOP HAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TOP HAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TOP HAT hinna ennustus (USD)
Kui palju on TOP HAT (HAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOP HAT (HAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOP HAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TOP HAT (HAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TOP HAT (HAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TOP HAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TOP HAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
