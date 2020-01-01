Harambe AI (HARAMBEAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Harambe AI (HARAMBEAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Harambe AI (HARAMBEAI) teave Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe. Ametlik veebisait: https://harambetoken.ai Valge raamat: https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2 Ostke HARAMBEAI kohe!

Harambe AI (HARAMBEAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Harambe AI (HARAMBEAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 Praegune hind: $ 0.00927 $ 0.00927 $ 0.00927 Lisateave Harambe AI (HARAMBEAI) hinna kohta

Harambe AI (HARAMBEAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Harambe AI (HARAMBEAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HARAMBEAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HARAMBEAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HARAMBEAI tokeni tokenoomikat, avastage HARAMBEAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HARAMBEAI Kas olete huvitatud Harambe AI (HARAMBEAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HARAMBEAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HARAMBEAI MEXC-ist osta!

Harambe AI (HARAMBEAI) hinna ajalugu HARAMBEAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HARAMBEAI hinna ajalugu kohe!

HARAMBEAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HARAMBEAI võiks suunduda? Meie HARAMBEAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HARAMBEAI tokeni hinna ennustust kohe!

