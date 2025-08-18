Rohkem infot HARAMBEAI

Harambe AI logo

Harambe AI hind(HARAMBEAI)

1 HARAMBEAI/USD reaalajas hind:

Harambe AI (HARAMBEAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:27:41 (UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) hinna teave (USD)

+11.23%

Harambe AI (HARAMBEAI) reaalajas hind on $ 0.0102. Viimase 24 tunni jooksul HARAMBEAI kaubeldud madalaim $ 0.00973 ja kõrgeim $ 0.01036 näitab aktiivset turu volatiivsust. HARAMBEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9796475887919178 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005600586694135568.

Lüliajalise tootluse osas on HARAMBEAI muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel +11.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Harambe AI (HARAMBEAI) – turuteave

Harambe AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 64.53K 24 tunnise kauplemismahuga. HARAMBEAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 690000000.

Harambe AI (HARAMBEAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Harambe AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000296-0.29%
30 päeva$ -0.0031-23.31%
60 päeva$ +0.00102+11.11%
90 päeva$ -0.00473-31.69%
Harambe AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris HARAMBEAI muutuse $ -0.0000296 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Harambe AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0031 (-23.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Harambe AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HARAMBEAI $ +0.00102 (+11.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Harambe AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00473 (-31.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Harambe AI (HARAMBEAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Harambe AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Harambe AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Harambe AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HARAMBEAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Harambe AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Harambe AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Harambe AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Harambe AI (HARAMBEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Harambe AI (HARAMBEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Harambe AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Harambe AI hinna ennustust kohe!

Harambe AI (HARAMBEAI) tokenoomika

Harambe AI (HARAMBEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HARAMBEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Harambe AI (HARAMBEAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Harambe AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Harambe AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HARAMBEAI kohalike valuutade suhtes

1 Harambe AI(HARAMBEAI)/VND
268.413
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/AUD
A$0.015504
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/GBP
0.007446
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/EUR
0.00867
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/USD
$0.0102
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/MYR
RM0.042942
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/TRY
0.416058
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/JPY
¥1.4994
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/ARS
ARS$13.229502
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/RUB
0.813042
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/INR
0.892602
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/IDR
Rp164.516106
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/KRW
14.166576
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/PHP
0.57681
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/EGP
￡E.0.492252
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/BRL
R$0.05508
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/CAD
C$0.014076
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/BDT
1.238688
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/NGN
15.644148
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/UAH
0.420342
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/VES
Bs1.377
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/CLP
$9.8328
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/PKR
Rs2.889456
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/KZT
5.522382
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/THB
฿0.330378
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/TWD
NT$0.306306
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/AED
د.إ0.037434
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/CHF
Fr0.00816
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/HKD
HK$0.079764
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/AMD
֏3.899052
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/MAD
.د.م0.091698
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/MXN
$0.192474
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/PLN
0.037128
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/RON
лв0.044064
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/SEK
kr0.09741
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/BGN
лв0.017034
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/HUF
Ft3.44352
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/CZK
0.21318
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/KWD
د.ك0.003111
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/ILS
0.034374
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/NOK
kr0.103938
1 Harambe AI(HARAMBEAI)/NZD
$0.017136

Harambe AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Harambe AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Harambe AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Harambe AI kohta

Kui palju on Harambe AI (HARAMBEAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HARAMBEAI hind USD on 0.0102 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HARAMBEAI/USD hind?
Praegune hind HARAMBEAI/USD on $ 0.0102. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Harambe AI turukapitalisatsioon?
HARAMBEAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HARAMBEAI ringlev varu?
HARAMBEAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HARAMBEAI (ATH) hind?
HARAMBEAI saavutab ATH hinna summas 1.9796475887919178 USD.
Mis oli kõigi aegade HARAMBEAI madalaim (ATL) hind?
HARAMBEAI nägi ATL hinda summas 0.005600586694135568 USD.
Milline on HARAMBEAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HARAMBEAI kauplemismaht on $ 64.53K USD.
Kas HARAMBEAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HARAMBEAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HARAMBEAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:27:41 (UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

