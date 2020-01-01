Happy Cat (HAPPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Happy Cat (HAPPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Happy Cat (HAPPY) teave The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Ametlik veebisait: https://happycatonsol.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Ostke HAPPY kohe!

Happy Cat (HAPPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Happy Cat (HAPPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Koguvaru: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Ringlev varu: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Praegune hind: $ 0.0014834 $ 0.0014834 $ 0.0014834 Lisateave Happy Cat (HAPPY) hinna kohta

Happy Cat (HAPPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Happy Cat (HAPPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAPPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAPPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAPPY tokeni tokenoomikat, avastage HAPPY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HAPPY Kas olete huvitatud Happy Cat (HAPPY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HAPPY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HAPPY MEXC-ist osta!

Happy Cat (HAPPY) hinna ajalugu HAPPY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HAPPY hinna ajalugu kohe!

HAPPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAPPY võiks suunduda? Meie HAPPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HAPPY tokeni hinna ennustust kohe!

