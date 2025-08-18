Rohkem infot HAPPY

Happy Cat logo

Happy Cat hind(HAPPY)

1 HAPPY/USD reaalajas hind:

-2.02%1D
USD
Happy Cat (HAPPY) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:35:01 (UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.57%

-2.02%

+10.18%

+10.18%

Happy Cat (HAPPY) reaalajas hind on $ 0.0016889. Viimase 24 tunni jooksul HAPPY kaubeldud madalaim $ 0.0016479 ja kõrgeim $ 0.0017277 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05720146633296332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000382420636071654.

Lüliajalise tootluse osas on HAPPY muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel +10.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Happy Cat (HAPPY) – turuteave

No.1387

99.99%

SOL

Happy Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 5.63M $ 136.62K 24 tunnise kauplemismahuga. HAPPY ringlev varu on 3.33B, mille koguvaru on 3333174669. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.63M.

Happy Cat (HAPPY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Happy Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000034807-2.02%
30 päeva$ +0.0001212+7.73%
60 päeva$ +0.0001006+6.33%
90 päeva$ -0.0005483-24.51%
Happy Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris HAPPY muutuse $ -0.000034807 (-2.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Happy Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001212 (+7.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Happy Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAPPY $ +0.0001006 (+6.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Happy Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005483 (-24.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Happy Cat (HAPPY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Happy Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Happy Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HAPPY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Happy Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Happy Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Happy Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Happy Cat (HAPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Happy Cat (HAPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Happy Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Happy Cat hinna ennustust kohe!

Happy Cat (HAPPY) tokenoomika

Happy Cat (HAPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Happy Cat (HAPPY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Happy Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Happy Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HAPPY kohalike valuutade suhtes

1 Happy Cat(HAPPY)/VND
44.4434035
1 Happy Cat(HAPPY)/AUD
A$0.002567128
1 Happy Cat(HAPPY)/GBP
0.001232897
1 Happy Cat(HAPPY)/EUR
0.001435565
1 Happy Cat(HAPPY)/USD
$0.0016889
1 Happy Cat(HAPPY)/MYR
RM0.007110269
1 Happy Cat(HAPPY)/TRY
0.068890231
1 Happy Cat(HAPPY)/JPY
¥0.2482683
1 Happy Cat(HAPPY)/ARS
ARS$2.190520189
1 Happy Cat(HAPPY)/RUB
0.134622219
1 Happy Cat(HAPPY)/INR
0.147795639
1 Happy Cat(HAPPY)/IDR
Rp27.240318767
1 Happy Cat(HAPPY)/KRW
2.345679432
1 Happy Cat(HAPPY)/PHP
0.095507295
1 Happy Cat(HAPPY)/EGP
￡E.0.081506314
1 Happy Cat(HAPPY)/BRL
R$0.00912006
1 Happy Cat(HAPPY)/CAD
C$0.002330682
1 Happy Cat(HAPPY)/BDT
0.205100016
1 Happy Cat(HAPPY)/NGN
2.590333486
1 Happy Cat(HAPPY)/UAH
0.069599569
1 Happy Cat(HAPPY)/VES
Bs0.2280015
1 Happy Cat(HAPPY)/CLP
$1.6280996
1 Happy Cat(HAPPY)/PKR
Rs0.478431592
1 Happy Cat(HAPPY)/KZT
0.914387349
1 Happy Cat(HAPPY)/THB
฿0.05455147
1 Happy Cat(HAPPY)/TWD
NT$0.050717667
1 Happy Cat(HAPPY)/AED
د.إ0.006198263
1 Happy Cat(HAPPY)/CHF
Fr0.00135112
1 Happy Cat(HAPPY)/HKD
HK$0.013207198
1 Happy Cat(HAPPY)/AMD
֏0.645598914
1 Happy Cat(HAPPY)/MAD
.د.م0.015183211
1 Happy Cat(HAPPY)/MXN
$0.031869543
1 Happy Cat(HAPPY)/PLN
0.006147596
1 Happy Cat(HAPPY)/RON
лв0.007296048
1 Happy Cat(HAPPY)/SEK
kr0.016128995
1 Happy Cat(HAPPY)/BGN
лв0.002820463
1 Happy Cat(HAPPY)/HUF
Ft0.57017264
1 Happy Cat(HAPPY)/CZK
0.03529801
1 Happy Cat(HAPPY)/KWD
د.ك0.0005151145
1 Happy Cat(HAPPY)/ILS
0.005691593
1 Happy Cat(HAPPY)/NOK
kr0.017209891
1 Happy Cat(HAPPY)/NZD
$0.002837352

Happy Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Happy Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Happy Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Happy Cat kohta

Kui palju on Happy Cat (HAPPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAPPY hind USD on 0.0016889 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAPPY/USD hind?
Praegune hind HAPPY/USD on $ 0.0016889. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Happy Cat turukapitalisatsioon?
HAPPY turukapitalisatsioon on $ 5.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAPPY ringlev varu?
HAPPY ringlev varu on 3.33B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAPPY (ATH) hind?
HAPPY saavutab ATH hinna summas 0.05720146633296332 USD.
Mis oli kõigi aegade HAPPY madalaim (ATL) hind?
HAPPY nägi ATL hinda summas 0.000382420636071654 USD.
Milline on HAPPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAPPY kauplemismaht on $ 136.62K USD.
Kas HAPPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAPPY hinna ennustust.
2025-08-18 02:35:01 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

