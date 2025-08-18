Mis on Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Happy Cat (HAPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Happy Cat (HAPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Happy Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Happy Cat (HAPPY) tokenoomika

Happy Cat (HAPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Happy Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Happy Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Happy Cat (HAPPY) tänapäeval väärt? Reaalajas HAPPY hind USD on 0.0016889 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAPPY/USD hind? $ 0.0016889 . Milline on Happy Cat turukapitalisatsioon? HAPPY turukapitalisatsioon on $ 5.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAPPY ringlev varu? HAPPY ringlev varu on 3.33B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAPPY (ATH) hind? HAPPY saavutab ATH hinna summas 0.05720146633296332 USD . Mis oli kõigi aegade HAPPY madalaim (ATL) hind? HAPPY nägi ATL hinda summas 0.000382420636071654 USD . Milline on HAPPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAPPY kauplemismaht on $ 136.62K USD .

