Happy Cat (HAPPY) reaalajas hind on $ 0.0016889. Viimase 24 tunni jooksul HAPPY kaubeldud madalaim $ 0.0016479 ja kõrgeim $ 0.0017277 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05720146633296332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000382420636071654.
Lüliajalise tootluse osas on HAPPY muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel +10.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Happy Cat (HAPPY) – turuteave
No.1387
$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M
$ 136.62K
$ 136.62K$ 136.62K
$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M
3.33B
3.33B 3.33B
3,333,263,251
3,333,263,251 3,333,263,251
3,333,174,669
3,333,174,669 3,333,174,669
99.99%
SOL
Happy Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 5.63M$ 136.62K 24 tunnise kauplemismahuga. HAPPY ringlev varu on 3.33B, mille koguvaru on 3333174669. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.63M.
Happy Cat (HAPPY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Happy Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000034807
-2.02%
30 päeva
$ +0.0001212
+7.73%
60 päeva
$ +0.0001006
+6.33%
90 päeva
$ -0.0005483
-24.51%
Happy Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris HAPPY muutuse $ -0.000034807 (-2.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Happy Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001212 (+7.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Happy Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAPPY $ +0.0001006 (+6.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Happy Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005483 (-24.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Happy Cat (HAPPY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.
Happy Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Happy Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HAPPY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Happy Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Happy Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Happy Cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Happy Cat (HAPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Happy Cat (HAPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Happy Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Happy Cat (HAPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Happy Cat (HAPPY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Happy Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Happy Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.