HAPI (HAPI) teave HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks. Ametlik veebisait: https://hapi.one/ Valge raamat: https://hapi-one.gitbook.io/hapi-protocol/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6VNKqgz9hk7zRShTFdg5AnkfKwZUcojzwAkzxSH3bnUm Ostke HAPI kohe!

HAPI (HAPI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HAPI (HAPI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Koguvaru: $ 750.78K $ 750.78K $ 750.78K Ringlev varu: $ 732.25K $ 732.25K $ 732.25K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 179.5 $ 179.5 $ 179.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 2.193 $ 2.193 $ 2.193 Lisateave HAPI (HAPI) hinna kohta

HAPI (HAPI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HAPI (HAPI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAPI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAPI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAPI tokeni tokenoomikat, avastage HAPI tokeni reaalajas hinda!

HAPI (HAPI) hinna ajalugu HAPI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HAPI hinna ajalugu kohe!

HAPI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAPI võiks suunduda? Meie HAPI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HAPI tokeni hinna ennustust kohe!

