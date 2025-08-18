Rohkem infot HAPI

HAPI hind(HAPI)

1 HAPI/USD reaalajas hind:

$2.326
$2.326$2.326
-1.81%1D
USD
HAPI (HAPI) reaalajas hinnagraafik
HAPI (HAPI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.32
$ 2.32$ 2.32
24 h madal
$ 2.402
$ 2.402$ 2.402
24 h kõrge

$ 2.32
$ 2.32$ 2.32

$ 2.402
$ 2.402$ 2.402

$ 211.78083955
$ 211.78083955$ 211.78083955

$ 0
$ 0$ 0

-1.11%

-1.81%

-7.41%

-7.41%

HAPI (HAPI) reaalajas hind on $ 2.326. Viimase 24 tunni jooksul HAPI kaubeldud madalaim $ 2.32 ja kõrgeim $ 2.402 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAPIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 211.78083955 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HAPI muutunud -1.11% viimase tunni jooksul, -1.81% 24 tunni vältel -7.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HAPI (HAPI) – turuteave

No.1907

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

732.25K
732.25K 732.25K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

750,779.20666767
750,779.20666767 750,779.20666767

73.22%

2021-03-07 00:00:00

ETH

HAPI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.70M $ 2.41K 24 tunnise kauplemismahuga. HAPI ringlev varu on 732.25K, mille koguvaru on 750779.20666767. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.33M.

HAPI (HAPI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HAPI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.04288-1.81%
30 päeva$ -0.138-5.61%
60 päeva$ -0.577-19.88%
90 päeva$ -1.5-39.21%
HAPI Hinnamuutus täna

Täna registreeris HAPI muutuse $ -0.04288 (-1.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HAPI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.138 (-5.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HAPI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAPI $ -0.577 (-19.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HAPI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.5 (-39.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HAPI (HAPI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HAPI hinnaajaloo lehte.

Mis on HAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HAPI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HAPI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HAPI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HAPI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HAPI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HAPI (HAPI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HAPI (HAPI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HAPI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HAPI hinna ennustust kohe!

HAPI (HAPI) tokenoomika

HAPI (HAPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAPI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HAPI (HAPI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HAPI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HAPI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HAPI kohalike valuutade suhtes

HAPI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HAPI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HAPI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HAPI kohta

Kui palju on HAPI (HAPI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAPI hind USD on 2.326 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAPI/USD hind?
Praegune hind HAPI/USD on $ 2.326. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HAPI turukapitalisatsioon?
HAPI turukapitalisatsioon on $ 1.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAPI ringlev varu?
HAPI ringlev varu on 732.25K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAPI (ATH) hind?
HAPI saavutab ATH hinna summas 211.78083955 USD.
Mis oli kõigi aegade HAPI madalaim (ATL) hind?
HAPI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HAPI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAPI kauplemismaht on $ 2.41K USD.
Kas HAPI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAPI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAPI hinna ennustust.
HAPI (HAPI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

