Haedal Protocol (HAEDAL) teave Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.haedal.xyz/ Valge raamat: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Plokiahela Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Ostke HAEDAL kohe!

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Haedal Protocol (HAEDAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.59M $ 27.59M $ 27.59M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 221.25M $ 221.25M $ 221.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 124.72M $ 124.72M $ 124.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Praegune hind: $ 0.12472 $ 0.12472 $ 0.12472 Lisateave Haedal Protocol (HAEDAL) hinna kohta

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Haedal Protocol (HAEDAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAEDAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAEDAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAEDAL tokeni tokenoomikat, avastage HAEDAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HAEDAL Kas olete huvitatud Haedal Protocol (HAEDAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HAEDAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HAEDAL MEXC-ist osta!

Haedal Protocol (HAEDAL) hinna ajalugu HAEDAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HAEDAL hinna ajalugu kohe!

HAEDAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAEDAL võiks suunduda? Meie HAEDAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HAEDAL tokeni hinna ennustust kohe!

