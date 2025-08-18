Rohkem infot HAEDAL

Haedal Protocol hind(HAEDAL)

$0.13477
-1.16%1D
Haedal Protocol (HAEDAL) reaalajas hinnagraafik
Haedal Protocol (HAEDAL) hinna teave (USD)

$ 0.12948
24 h madal
$ 0.13687
24 h kõrge

$ 0.12948
$ 0.13687
$ 0.3030852003927108
$ 0.08154305381497716
Haedal Protocol (HAEDAL) reaalajas hind on $ 0.13477. Viimase 24 tunni jooksul HAEDAL kaubeldud madalaim $ 0.12948 ja kõrgeim $ 0.13687 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAEDALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3030852003927108 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08154305381497716.

Lüliajalise tootluse osas on HAEDAL muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel -9.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Haedal Protocol (HAEDAL) – turuteave

No.772

$ 29.82M
$ 862.64K
$ 134.77M
221.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.12%

SUI

Haedal Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 29.82M $ 862.64K 24 tunnise kauplemismahuga. HAEDAL ringlev varu on 221.25M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 134.77M.

Haedal Protocol (HAEDAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Haedal Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0015817-1.16%
30 päeva$ -0.07568-35.97%
60 päeva$ +0.01286+10.54%
90 päeva$ +0.00733+5.75%
Haedal Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris HAEDAL muutuse $ -0.0015817 (-1.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Haedal Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.07568 (-35.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Haedal Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAEDAL $ +0.01286 (+10.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Haedal Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00733 (+5.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Haedal Protocol (HAEDAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Haedal Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Haedal Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HAEDAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Haedal Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Haedal Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Haedal Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Haedal Protocol (HAEDAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Haedal Protocol (HAEDAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Haedal Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Haedal Protocol hinna ennustust kohe!

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenoomika

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAEDAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Haedal Protocol (HAEDAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Haedal Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Haedal Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Haedal Protocol kohta

Kui palju on Haedal Protocol (HAEDAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAEDAL hind USD on 0.13477 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAEDAL/USD hind?
Praegune hind HAEDAL/USD on $ 0.13477. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Haedal Protocol turukapitalisatsioon?
HAEDAL turukapitalisatsioon on $ 29.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAEDAL ringlev varu?
HAEDAL ringlev varu on 221.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAEDAL (ATH) hind?
HAEDAL saavutab ATH hinna summas 0.3030852003927108 USD.
Mis oli kõigi aegade HAEDAL madalaim (ATL) hind?
HAEDAL nägi ATL hinda summas 0.08154305381497716 USD.
Milline on HAEDAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAEDAL kauplemismaht on $ 862.64K USD.
Kas HAEDAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAEDAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAEDAL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:34:54 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

