Mis on Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenoomika

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAEDAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Haedal Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Haedal Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Haedal Protocol kohta Kui palju on Haedal Protocol (HAEDAL) tänapäeval väärt? Reaalajas HAEDAL hind USD on 0.13477 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAEDAL/USD hind? $ 0.13477 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAEDAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Haedal Protocol turukapitalisatsioon? HAEDAL turukapitalisatsioon on $ 29.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAEDAL ringlev varu? HAEDAL ringlev varu on 221.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAEDAL (ATH) hind? HAEDAL saavutab ATH hinna summas 0.3030852003927108 USD . Mis oli kõigi aegade HAEDAL madalaim (ATL) hind? HAEDAL nägi ATL hinda summas 0.08154305381497716 USD . Milline on HAEDAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAEDAL kauplemismaht on $ 862.64K USD . Kas HAEDAL sel aastal kõrgemale ka suundub? HAEDAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAEDAL hinna ennustust

