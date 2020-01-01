Haven1 (H1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Haven1 (H1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Haven1 (H1) teave Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Ametlik veebisait: https://haven1.org Valge raamat: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Ostke H1 kohe!

Haven1 (H1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Haven1 (H1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 196.82M $ 196.82M $ 196.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.60M $ 28.60M $ 28.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013416903082799797 $ 0.013416903082799797 $ 0.013416903082799797 Praegune hind: $ 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0143 Lisateave Haven1 (H1) hinna kohta

Haven1 (H1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Haven1 (H1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate H1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: H1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate H1 tokeni tokenoomikat, avastage H1 tokeni reaalajas hinda!

Haven1 (H1) hinna ajalugu H1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage H1 hinna ajalugu kohe!

H1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu H1 võiks suunduda? Meie H1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake H1 tokeni hinna ennustust kohe!

