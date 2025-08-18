Rohkem infot H1

$0.01451
+0.48%1D
Haven1 (H1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:34:46 (UTC+8)

Haven1 (H1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01415
24 h madal
$ 0.01462
24 h kõrge

$ 0.01415
$ 0.01462
$ 0.040872621563631216
$ 0.013416903082799797
-0.49%

+0.48%

+3.56%

+3.56%

Haven1 (H1) reaalajas hind on $ 0.01451. Viimase 24 tunni jooksul H1 kaubeldud madalaim $ 0.01415 ja kõrgeim $ 0.01462 näitab aktiivset turu volatiivsust. H1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.040872621563631216 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013416903082799797.

Lüliajalise tootluse osas on H1 muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +0.48% 24 tunni vältel +3.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Haven1 (H1) – turuteave

No.1712

$ 2.86M
$ 2.94M
$ 29.02M
196.82M
2,000,000,000
2,000,000,000
9.84%

ETH

Haven1 praegune turukapitalisatsioon on $ 2.86M $ 2.94M 24 tunnise kauplemismahuga. H1 ringlev varu on 196.82M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.02M.

Haven1 (H1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Haven1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000693+0.48%
30 päeva$ -0.00112-7.17%
60 päeva$ -0.00987-40.49%
90 päeva$ +0.00451+45.10%
Haven1 Hinnamuutus täna

Täna registreeris H1 muutuse $ +0.0000693 (+0.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Haven1 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00112 (-7.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Haven1 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus H1 $ -0.00987 (-40.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Haven1 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00451 (+45.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Haven1 (H1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Haven1 hinnaajaloo lehte.

Mis on Haven1 (H1)

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Haven1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Haven1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida H1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Haven1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Haven1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Haven1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Haven1 (H1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Haven1 (H1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Haven1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Haven1 hinna ennustust kohe!

Haven1 (H1) tokenoomika

Haven1 (H1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet H1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Haven1 (H1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Haven1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Haven1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

H1 kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Haven1 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Haven1 kohta

Kui palju on Haven1 (H1) tänapäeval väärt?
Reaalajas H1 hind USD on 0.01451 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune H1/USD hind?
Praegune hind H1/USD on $ 0.01451. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Haven1 turukapitalisatsioon?
H1 turukapitalisatsioon on $ 2.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on H1 ringlev varu?
H1 ringlev varu on 196.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim H1 (ATH) hind?
H1 saavutab ATH hinna summas 0.040872621563631216 USD.
Mis oli kõigi aegade H1 madalaim (ATL) hind?
H1 nägi ATL hinda summas 0.013416903082799797 USD.
Milline on H1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine H1 kauplemismaht on $ 2.94M USD.
Kas H1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
H1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake H1 hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:34:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

