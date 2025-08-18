Haven1 (H1) reaalajas hind on $ 0.01451. Viimase 24 tunni jooksul H1 kaubeldud madalaim $ 0.01415 ja kõrgeim $ 0.01462 näitab aktiivset turu volatiivsust. H1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.040872621563631216 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013416903082799797.
Lüliajalise tootluse osas on H1 muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +0.48% 24 tunni vältel +3.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Haven1 (H1) – turuteave
No.1712
$ 2.86M
$ 2.94M
$ 29.02M
196.82M
2,000,000,000
2,000,000,000
9.84%
ETH
Haven1 praegune turukapitalisatsioon on $ 2.86M 24 tunnise kauplemismahuga. H1 ringlev varu on 196.82M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.02M.
Haven1 (H1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Haven1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000693
+0.48%
30 päeva
$ -0.00112
-7.17%
60 päeva
$ -0.00987
-40.49%
90 päeva
$ +0.00451
+45.10%
Haven1 Hinnamuutus täna
Täna registreeris H1 muutuse $ +0.0000693 (+0.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Haven1 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00112 (-7.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Haven1 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus H1 $ -0.00987 (-40.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Haven1 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00451 (+45.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Haven1 (H1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.
Haven1 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Haven1 (H1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Haven1 (H1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Haven1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Haven1 (H1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet H1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Haven1 (H1) ostujuhend
