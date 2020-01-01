Grindery (GX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grindery (GX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grindery (GX) teave Grindery is a Binancelabs startup making crypto simple with the first self-custodial wallet in Telegram. Send crypto as easily as messages across multiple blockchains with our prepaid gas tank. Just use Telegram handles instead of complex wallet addresses, all without leaving the app. True self-custody meets multichain convenience. Ametlik veebisait: https://www.grindery.com/ Valge raamat: https://docs.grindery.com/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8730762cad4a27816a467fac54e3dd1e2e9617a1 Ostke GX kohe!

Grindery (GX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grindery (GX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 396.60K $ 396.60K $ 396.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05285 $ 0.05285 $ 0.05285 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0003966 $ 0.0003966 $ 0.0003966 Lisateave Grindery (GX) hinna kohta

Grindery (GX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grindery (GX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GX tokeni tokenoomikat, avastage GX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GX Kas olete huvitatud Grindery (GX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GX MEXC-ist osta!

Grindery (GX) hinna ajalugu GX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GX hinna ajalugu kohe!

GX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GX võiks suunduda? Meie GX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GX tokeni hinna ennustust kohe!

