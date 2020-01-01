GVNR (GVNR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GVNR (GVNR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GVNR (GVNR) teave GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. Ametlik veebisait: http://gvnr.xyz/ Valge raamat: https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d Ostke GVNR kohe!

GVNR (GVNR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GVNR (GVNR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7 $ 7 $ 7 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Lisateave GVNR (GVNR) hinna kohta

GVNR (GVNR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GVNR (GVNR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GVNR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GVNR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GVNR tokeni tokenoomikat, avastage GVNR tokeni reaalajas hinda!

GVNR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

