Guru Network (GURU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Guru Network (GURU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Guru Network (GURU) teave Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. Ametlik veebisait: https://www.gurunetwork.ai Valge raamat: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 Ostke GURU kohe!

Guru Network (GURU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Guru Network (GURU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001267944370335075 $ 0.001267944370335075 $ 0.001267944370335075 Praegune hind: $ 0.001266 $ 0.001266 $ 0.001266 Lisateave Guru Network (GURU) hinna kohta

Guru Network (GURU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Guru Network (GURU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GURU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GURU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GURU tokeni tokenoomikat, avastage GURU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GURU Kas olete huvitatud Guru Network (GURU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GURU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GURU MEXC-ist osta!

Guru Network (GURU) hinna ajalugu GURU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GURU hinna ajalugu kohe!

GURU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GURU võiks suunduda? Meie GURU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GURU tokeni hinna ennustust kohe!

