Rohkem infot GURU

GURU Hinnainfo

GURU Valge raamat

GURU Ametlik veebisait

GURU Tokenoomika

GURU Hinnaprognoos

GURU Ajalugu

GURU – ostujuhend

GURU-usaldusraha valuutakonverter

GURU Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Guru Network logo

Guru Network hind(GURU)

1 GURU/USD reaalajas hind:

$0.001422
$0.001422$0.001422
-0.07%1D
USD
Guru Network (GURU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:27:18 (UTC+8)

Guru Network (GURU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001408
$ 0.001408$ 0.001408
24 h madal
$ 0.001466
$ 0.001466$ 0.001466
24 h kõrge

$ 0.001408
$ 0.001408$ 0.001408

$ 0.001466
$ 0.001466$ 0.001466

$ 0.06316788883271543
$ 0.06316788883271543$ 0.06316788883271543

$ 0.00130312251110386
$ 0.00130312251110386$ 0.00130312251110386

-0.08%

-0.06%

-6.14%

-6.14%

Guru Network (GURU) reaalajas hind on $ 0.001422. Viimase 24 tunni jooksul GURU kaubeldud madalaim $ 0.001408 ja kõrgeim $ 0.001466 näitab aktiivset turu volatiivsust. GURUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06316788883271543 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00130312251110386.

Lüliajalise tootluse osas on GURU muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -6.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Guru Network (GURU) – turuteave

No.4033

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 413.77
$ 413.77$ 413.77

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Guru Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 413.77 24 tunnise kauplemismahuga. GURU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.42M.

Guru Network (GURU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Guru Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001-0.06%
30 päeva$ -0.000673-32.13%
60 päeva$ -0.000805-36.15%
90 päeva$ -0.002448-63.26%
Guru Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris GURU muutuse $ -0.000001 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Guru Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000673 (-32.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Guru Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GURU $ -0.000805 (-36.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Guru Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002448 (-63.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Guru Network (GURU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Guru Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Guru Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GURU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Guru Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Guru Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Guru Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Guru Network (GURU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Guru Network (GURU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Guru Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Guru Network hinna ennustust kohe!

Guru Network (GURU) tokenoomika

Guru Network (GURU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GURU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Guru Network (GURU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Guru Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Guru Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GURU kohalike valuutade suhtes

1 Guru Network(GURU)/VND
37.41993
1 Guru Network(GURU)/AUD
A$0.00216144
1 Guru Network(GURU)/GBP
0.00103806
1 Guru Network(GURU)/EUR
0.0012087
1 Guru Network(GURU)/USD
$0.001422
1 Guru Network(GURU)/MYR
RM0.00598662
1 Guru Network(GURU)/TRY
0.05800338
1 Guru Network(GURU)/JPY
¥0.209034
1 Guru Network(GURU)/ARS
ARS$1.84434822
1 Guru Network(GURU)/RUB
0.11334762
1 Guru Network(GURU)/INR
0.12443922
1 Guru Network(GURU)/IDR
Rp22.93548066
1 Guru Network(GURU)/KRW
1.97498736
1 Guru Network(GURU)/PHP
0.0804141
1 Guru Network(GURU)/EGP
￡E.0.06862572
1 Guru Network(GURU)/BRL
R$0.0076788
1 Guru Network(GURU)/CAD
C$0.00196236
1 Guru Network(GURU)/BDT
0.17268768
1 Guru Network(GURU)/NGN
2.18097828
1 Guru Network(GURU)/UAH
0.05860062
1 Guru Network(GURU)/VES
Bs0.19197
1 Guru Network(GURU)/CLP
$1.370808
1 Guru Network(GURU)/PKR
Rs0.40282416
1 Guru Network(GURU)/KZT
0.76988502
1 Guru Network(GURU)/THB
฿0.04605858
1 Guru Network(GURU)/TWD
NT$0.04270266
1 Guru Network(GURU)/AED
د.إ0.00521874
1 Guru Network(GURU)/CHF
Fr0.0011376
1 Guru Network(GURU)/HKD
HK$0.01112004
1 Guru Network(GURU)/AMD
֏0.54357372
1 Guru Network(GURU)/MAD
.د.م0.01278378
1 Guru Network(GURU)/MXN
$0.02683314
1 Guru Network(GURU)/PLN
0.00517608
1 Guru Network(GURU)/RON
лв0.00614304
1 Guru Network(GURU)/SEK
kr0.0135801
1 Guru Network(GURU)/BGN
лв0.00237474
1 Guru Network(GURU)/HUF
Ft0.4800672
1 Guru Network(GURU)/CZK
0.0297198
1 Guru Network(GURU)/KWD
د.ك0.00043371
1 Guru Network(GURU)/ILS
0.00479214
1 Guru Network(GURU)/NOK
kr0.01449018
1 Guru Network(GURU)/NZD
$0.00238896

Guru Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Guru Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Guru Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Guru Network kohta

Kui palju on Guru Network (GURU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GURU hind USD on 0.001422 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GURU/USD hind?
Praegune hind GURU/USD on $ 0.001422. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Guru Network turukapitalisatsioon?
GURU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GURU ringlev varu?
GURU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GURU (ATH) hind?
GURU saavutab ATH hinna summas 0.06316788883271543 USD.
Mis oli kõigi aegade GURU madalaim (ATL) hind?
GURU nägi ATL hinda summas 0.00130312251110386 USD.
Milline on GURU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GURU kauplemismaht on $ 413.77 USD.
Kas GURU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GURU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GURU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:27:18 (UTC+8)

Guru Network (GURU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GURU/USD kalkulaator

Summa

GURU
GURU
USD
USD

1 GURU = 0.001422 USD

Kauplemine: GURU

GURUUSDT
$0.001422
$0.001422$0.001422
-0.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu