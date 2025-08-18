Guru Network (GURU) reaalajas hind on $ 0.001422. Viimase 24 tunni jooksul GURU kaubeldud madalaim $ 0.001408 ja kõrgeim $ 0.001466 näitab aktiivset turu volatiivsust. GURUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06316788883271543 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00130312251110386.
Lüliajalise tootluse osas on GURU muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -6.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Guru Network (GURU) – turuteave
Guru Network (GURU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Guru Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001
-0.06%
30 päeva
$ -0.000673
-32.13%
60 päeva
$ -0.000805
-36.15%
90 päeva
$ -0.002448
-63.26%
Guru Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris GURU muutuse $ -0.000001 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Guru Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000673 (-32.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Guru Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GURU $ -0.000805 (-36.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Guru Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002448 (-63.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Guru Network (GURU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.
Guru Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Guru Network (GURU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Guru Network (GURU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Guru Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Guru Network (GURU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GURU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
