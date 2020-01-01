Gull ai (GULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gull ai (GULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gull ai (GULL) teave Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance. Ametlik veebisait: https://www.gullnetwork.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xab5Bff303312E24dc77bB71a451343f9fEB20093 Ostke GULL kohe!

Gull ai (GULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gull ai (GULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): -- -- -- Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0156 $ 0.0156 $ 0.0156 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000191 $ 0.000191 $ 0.000191 Lisateave Gull ai (GULL) hinna kohta

Gull ai (GULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gull ai (GULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GULL tokeni tokenoomikat, avastage GULL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GULL Kas olete huvitatud Gull ai (GULL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GULL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GULL MEXC-ist osta!

Gull ai (GULL) hinna ajalugu GULL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GULL hinna ajalugu kohe!

GULL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GULL võiks suunduda? Meie GULL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GULL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!