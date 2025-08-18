Gull ai (GULL) reaalajas hind on $ 0.000196. Viimase 24 tunni jooksul GULL kaubeldud madalaim $ 0.00019 ja kõrgeim $ 0.000196 näitab aktiivset turu volatiivsust. GULLkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GULL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -55.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gull ai (GULL) – turuteave
--
----
$ 7.92
$ 7.92$ 7.92
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
ETH
Gull ai praegune turukapitalisatsioon on --$ 7.92 24 tunnise kauplemismahuga. GULL ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Gull ai (GULL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gull ai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000218
-52.66%
60 päeva
$ -0.000254
-56.45%
90 päeva
$ -0.000904
-82.19%
Gull ai Hinnamuutus täna
Täna registreeris GULL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gull ai 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000218 (-52.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gull ai 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GULL $ -0.000254 (-56.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gull ai 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000904 (-82.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gull ai (GULL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.
Gull ai hinna ennustus (USD)
