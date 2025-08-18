Rohkem infot GULL

Gull ai logo

Gull ai hind(GULL)

1 GULL/USD reaalajas hind:

Gull ai (GULL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:34:31 (UTC+8)

Gull ai (GULL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Gull ai (GULL) reaalajas hind on $ 0.000196. Viimase 24 tunni jooksul GULL kaubeldud madalaim $ 0.00019 ja kõrgeim $ 0.000196 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on GULL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -55.96% viimase 7 päeva jooksul.

Gull ai (GULL) – turuteave

ETH

Gull ai praegune turukapitalisatsioon on $ 7.92 24 tunnise kauplemismahuga.

Gull ai (GULL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gull ai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000218-52.66%
60 päeva$ -0.000254-56.45%
90 päeva$ -0.000904-82.19%
Gull ai Hinnamuutus täna

Täna registreeris GULL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gull ai 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000218 (-52.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gull ai 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GULL $ -0.000254 (-56.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gull ai 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000904 (-82.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gull ai (GULL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gull ai hinnaajaloo lehte.

Mis on Gull ai (GULL)

Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.

Gull ai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gull ai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GULL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gull ai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gull ai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gull ai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gull ai (GULL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gull ai (GULL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gull ai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gull ai hinna ennustust kohe!

Gull ai (GULL) tokenoomika

Gull ai (GULL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GULL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gull ai (GULL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gull ai osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gull ai osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GULL kohalike valuutade suhtes

Gull ai ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gull ai võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Gull ai ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gull ai kohta

Kui palju on Gull ai (GULL) tänapäeval väärt?
Reaalajas GULL hind USD on 0.000196 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GULL/USD hind?
Praegune hind GULL/USD on $ 0.000196. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gull ai turukapitalisatsioon?
GULL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GULL ringlev varu?
GULL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GULL (ATH) hind?
GULL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GULL madalaim (ATL) hind?
GULL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GULL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GULL kauplemismaht on $ 7.92 USD.
Kas GULL sel aastal kõrgemale ka suundub?
GULL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GULL hinna ennustust.
2025-08-18 02:34:31 (UTC+8)

Gull ai (GULL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

