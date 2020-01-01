Gui Inu (GUI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gui Inu (GUI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gui Inu (GUI) teave Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Ametlik veebisait: http://guiinu.com/ Valge raamat: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Plokiahela Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Ostke GUI kohe!

Gui Inu (GUI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gui Inu (GUI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Koguvaru: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Ringlev varu: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002973921176598 $ 0.000002973921176598 $ 0.000002973921176598 Praegune hind: $ 0.00000302 $ 0.00000302 $ 0.00000302 Lisateave Gui Inu (GUI) hinna kohta

Gui Inu (GUI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gui Inu (GUI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUI tokeni tokenoomikat, avastage GUI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GUI Kas olete huvitatud Gui Inu (GUI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GUI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GUI MEXC-ist osta!

Gui Inu (GUI) hinna ajalugu GUI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GUI hinna ajalugu kohe!

GUI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUI võiks suunduda? Meie GUI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GUI tokeni hinna ennustust kohe!

