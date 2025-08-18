Gui Inu (GUI) reaalajas hind on $ 0.00000357. Viimase 24 tunni jooksul GUI kaubeldud madalaim $ 0.00000354 ja kõrgeim $ 0.0000036 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000579846469264794 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002991322526676.
Lüliajalise tootluse osas on GUI muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +0.56% 24 tunni vältel -3.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gui Inu (GUI) – turuteave
$ 1.98M
$ 150.04K
$ 2.78M
555.90B
777,777,777,776.9
777,777,777,776.9
71.47%
APTOS
Gui Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 1.98M$ 150.04K 24 tunnise kauplemismahuga. GUI ringlev varu on 555.90B, mille koguvaru on 777777777776.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.78M.
Gui Inu (GUI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gui Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000000199
+0.56%
30 päeva
$ -0.00000076
-17.56%
60 päeva
$ -0.00000051
-12.50%
90 päeva
$ -0.00000323
-47.50%
Gui Inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris GUI muutuse $ +0.0000000199 (+0.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gui Inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000076 (-17.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gui Inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GUI $ -0.00000051 (-12.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gui Inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000323 (-47.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gui Inu (GUI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.
Gui Inu hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gui Inu (GUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gui Inu (GUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gui Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gui Inu (GUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
