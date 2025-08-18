Mis on Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gui Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida GUI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gui Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gui Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gui Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gui Inu (GUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gui Inu (GUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gui Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gui Inu hinna ennustust kohe!

Gui Inu (GUI) tokenoomika

Gui Inu (GUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gui Inu (GUI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gui Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gui Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GUI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Gui Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gui Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gui Inu kohta Kui palju on Gui Inu (GUI) tänapäeval väärt? Reaalajas GUI hind USD on 0.00000357 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUI/USD hind? $ 0.00000357 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gui Inu turukapitalisatsioon? GUI turukapitalisatsioon on $ 1.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUI ringlev varu? GUI ringlev varu on 555.90B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUI (ATH) hind? GUI saavutab ATH hinna summas 0.000579846469264794 USD . Mis oli kõigi aegade GUI madalaim (ATL) hind? GUI nägi ATL hinda summas 0.000002991322526676 USD . Milline on GUI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUI kauplemismaht on $ 150.04K USD . Kas GUI sel aastal kõrgemale ka suundub? GUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUI hinna ennustust

Gui Inu (GUI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

