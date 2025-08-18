Rohkem infot GUI

GUI Hinnainfo

GUI Valge raamat

GUI Ametlik veebisait

GUI Tokenoomika

GUI Hinnaprognoos

GUI Ajalugu

GUI – ostujuhend

GUI-usaldusraha valuutakonverter

GUI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Gui Inu logo

Gui Inu hind(GUI)

1 GUI/USD reaalajas hind:

$0.00000357
$0.00000357$0.00000357
+0.56%1D
USD
Gui Inu (GUI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:18 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000354
$ 0.00000354$ 0.00000354
24 h madal
$ 0.0000036
$ 0.0000036$ 0.0000036
24 h kõrge

$ 0.00000354
$ 0.00000354$ 0.00000354

$ 0.0000036
$ 0.0000036$ 0.0000036

$ 0.000579846469264794
$ 0.000579846469264794$ 0.000579846469264794

$ 0.000002991322526676
$ 0.000002991322526676$ 0.000002991322526676

-0.28%

+0.56%

-3.26%

-3.26%

Gui Inu (GUI) reaalajas hind on $ 0.00000357. Viimase 24 tunni jooksul GUI kaubeldud madalaim $ 0.00000354 ja kõrgeim $ 0.0000036 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000579846469264794 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002991322526676.

Lüliajalise tootluse osas on GUI muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +0.56% 24 tunni vältel -3.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gui Inu (GUI) – turuteave

No.1841

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

$ 150.04K
$ 150.04K$ 150.04K

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

555.90B
555.90B 555.90B

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

71.47%

APTOS

Gui Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 1.98M $ 150.04K 24 tunnise kauplemismahuga. GUI ringlev varu on 555.90B, mille koguvaru on 777777777776.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.78M.

Gui Inu (GUI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gui Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000000199+0.56%
30 päeva$ -0.00000076-17.56%
60 päeva$ -0.00000051-12.50%
90 päeva$ -0.00000323-47.50%
Gui Inu Hinnamuutus täna

Täna registreeris GUI muutuse $ +0.0000000199 (+0.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gui Inu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000076 (-17.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gui Inu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GUI $ -0.00000051 (-12.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gui Inu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000323 (-47.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gui Inu (GUI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gui Inu hinnaajaloo lehte.

Mis on Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gui Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GUI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gui Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gui Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gui Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gui Inu (GUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gui Inu (GUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gui Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gui Inu hinna ennustust kohe!

Gui Inu (GUI) tokenoomika

Gui Inu (GUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gui Inu (GUI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gui Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gui Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GUI kohalike valuutade suhtes

1 Gui Inu(GUI)/VND
0.09394455
1 Gui Inu(GUI)/AUD
A$0.0000054621
1 Gui Inu(GUI)/GBP
0.0000026061
1 Gui Inu(GUI)/EUR
0.0000030345
1 Gui Inu(GUI)/USD
$0.00000357
1 Gui Inu(GUI)/MYR
RM0.0000150297
1 Gui Inu(GUI)/TRY
0.0001456203
1 Gui Inu(GUI)/JPY
¥0.00052479
1 Gui Inu(GUI)/ARS
ARS$0.0046303257
1 Gui Inu(GUI)/RUB
0.000284529
1 Gui Inu(GUI)/INR
0.0003124107
1 Gui Inu(GUI)/IDR
Rp0.0575806371
1 Gui Inu(GUI)/KRW
0.0049583016
1 Gui Inu(GUI)/PHP
0.0002018835
1 Gui Inu(GUI)/EGP
￡E.0.0001722525
1 Gui Inu(GUI)/BRL
R$0.000019278
1 Gui Inu(GUI)/CAD
C$0.0000049266
1 Gui Inu(GUI)/BDT
0.0004335408
1 Gui Inu(GUI)/NGN
0.0054754518
1 Gui Inu(GUI)/UAH
0.0001471197
1 Gui Inu(GUI)/VES
Bs0.00048195
1 Gui Inu(GUI)/CLP
$0.00344148
1 Gui Inu(GUI)/PKR
Rs0.0010113096
1 Gui Inu(GUI)/KZT
0.0019328337
1 Gui Inu(GUI)/THB
฿0.0001155966
1 Gui Inu(GUI)/TWD
NT$0.0001072071
1 Gui Inu(GUI)/AED
د.إ0.0000131019
1 Gui Inu(GUI)/CHF
Fr0.000002856
1 Gui Inu(GUI)/HKD
HK$0.0000279174
1 Gui Inu(GUI)/AMD
֏0.0013646682
1 Gui Inu(GUI)/MAD
.د.م0.0000320943
1 Gui Inu(GUI)/MXN
$0.0000668661
1 Gui Inu(GUI)/PLN
0.0000129591
1 Gui Inu(GUI)/RON
лв0.0000154224
1 Gui Inu(GUI)/SEK
kr0.0000340578
1 Gui Inu(GUI)/BGN
лв0.0000059619
1 Gui Inu(GUI)/HUF
Ft0.001205232
1 Gui Inu(GUI)/CZK
0.0000746844
1 Gui Inu(GUI)/KWD
د.ك0.00000108885
1 Gui Inu(GUI)/ILS
0.0000120309
1 Gui Inu(GUI)/NOK
kr0.0000362712
1 Gui Inu(GUI)/NZD
$0.0000059976

Gui Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gui Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gui Inu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gui Inu kohta

Kui palju on Gui Inu (GUI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUI hind USD on 0.00000357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUI/USD hind?
Praegune hind GUI/USD on $ 0.00000357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gui Inu turukapitalisatsioon?
GUI turukapitalisatsioon on $ 1.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUI ringlev varu?
GUI ringlev varu on 555.90B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUI (ATH) hind?
GUI saavutab ATH hinna summas 0.000579846469264794 USD.
Mis oli kõigi aegade GUI madalaim (ATL) hind?
GUI nägi ATL hinda summas 0.000002991322526676 USD.
Milline on GUI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUI kauplemismaht on $ 150.04K USD.
Kas GUI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:18 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GUI/USD kalkulaator

Summa

GUI
GUI
USD
USD

1 GUI = 0.00000357 USD

Kauplemine: GUI

GUIUSDT
$0.00000357
$0.00000357$0.00000357
+0.28%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu