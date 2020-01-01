Game tree Coin (GTCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Game tree Coin (GTCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Game tree Coin (GTCOIN) teave GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG. Ametlik veebisait: https://gametree.io/ Valge raamat: https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf Plokiahela Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6 Ostke GTCOIN kohe!

Game tree Coin (GTCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Game tree Coin (GTCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 288.00K $ 288.00K $ 288.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.60323 $ 0.60323 $ 0.60323 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 Praegune hind: $ 0.0000288 $ 0.0000288 $ 0.0000288 Lisateave Game tree Coin (GTCOIN) hinna kohta

Game tree Coin (GTCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Game tree Coin (GTCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GTCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GTCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GTCOIN tokeni tokenoomikat, avastage GTCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GTCOIN Kas olete huvitatud Game tree Coin (GTCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GTCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GTCOIN MEXC-ist osta!

Game tree Coin (GTCOIN) hinna ajalugu GTCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GTCOIN hinna ajalugu kohe!

GTCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GTCOIN võiks suunduda? Meie GTCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GTCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

