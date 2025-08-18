Rohkem infot GTCAI

$0.000048
0.00%
GTC AI (GTCAI) reaalajas hinnagraafik
GTC AI (GTCAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000046
24 h madal
$ 0.000049
24 h kõrge

$ 0.000046
$ 0.000049
0.00%

0.00%

+6.66%

+6.66%

GTC AI (GTCAI) reaalajas hind on $ 0.000048. Viimase 24 tunni jooksul GTCAI kaubeldud madalaim $ 0.000046 ja kõrgeim $ 0.000049 näitab aktiivset turu volatiivsust. GTCAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GTCAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GTC AI (GTCAI) – turuteave

$ 52.77
$ 480.00K
10,000,000,000
ETH

GTC AI praegune turukapitalisatsioon on -- $ 52.77 24 tunnise kauplemismahuga. GTCAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GTC AI (GTCAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GTC AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000001+2.12%
60 päeva$ -0.000005-9.44%
90 päeva$ -0.000019-28.36%
GTC AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris GTCAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GTC AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000001 (+2.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GTC AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GTCAI $ -0.000005 (-9.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GTC AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000019 (-28.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GTC AI (GTCAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GTC AI hinnaajaloo lehte.

Mis on GTC AI (GTCAI)

GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform.

GTC AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GTC AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GTCAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GTC AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GTC AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GTC AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on GTC AI (GTCAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GTC AI (GTCAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GTC AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GTC AI hinna ennustust kohe!

GTC AI (GTCAI) tokenoomika

GTC AI (GTCAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GTCAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GTC AI (GTCAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GTC AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GTC AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

1 GTC AI(GTCAI)/VND
1.26312
1 GTC AI(GTCAI)/AUD
A$0.00007296
1 GTC AI(GTCAI)/GBP
0.00003504
1 GTC AI(GTCAI)/EUR
0.0000408
1 GTC AI(GTCAI)/USD
$0.000048
1 GTC AI(GTCAI)/MYR
RM0.00020208
1 GTC AI(GTCAI)/TRY
0.00195792
1 GTC AI(GTCAI)/JPY
¥0.007056
1 GTC AI(GTCAI)/ARS
ARS$0.06225648
1 GTC AI(GTCAI)/RUB
0.00382608
1 GTC AI(GTCAI)/INR
0.00420048
1 GTC AI(GTCAI)/IDR
Rp0.77419344
1 GTC AI(GTCAI)/KRW
0.06666624
1 GTC AI(GTCAI)/PHP
0.0027144
1 GTC AI(GTCAI)/EGP
￡E.0.00231648
1 GTC AI(GTCAI)/BRL
R$0.0002592
1 GTC AI(GTCAI)/CAD
C$0.00006624
1 GTC AI(GTCAI)/BDT
0.00582912
1 GTC AI(GTCAI)/NGN
0.07361952
1 GTC AI(GTCAI)/UAH
0.00197808
1 GTC AI(GTCAI)/VES
Bs0.00648
1 GTC AI(GTCAI)/CLP
$0.046272
1 GTC AI(GTCAI)/PKR
Rs0.01359744
1 GTC AI(GTCAI)/KZT
0.02598768
1 GTC AI(GTCAI)/THB
฿0.0015504
1 GTC AI(GTCAI)/TWD
NT$0.00144144
1 GTC AI(GTCAI)/AED
د.إ0.00017616
1 GTC AI(GTCAI)/CHF
Fr0.0000384
1 GTC AI(GTCAI)/HKD
HK$0.00037536
1 GTC AI(GTCAI)/AMD
֏0.01834848
1 GTC AI(GTCAI)/MAD
.د.م0.00043152
1 GTC AI(GTCAI)/MXN
$0.00090576
1 GTC AI(GTCAI)/PLN
0.00017472
1 GTC AI(GTCAI)/RON
лв0.00020736
1 GTC AI(GTCAI)/SEK
kr0.0004584
1 GTC AI(GTCAI)/BGN
лв0.00008016
1 GTC AI(GTCAI)/HUF
Ft0.0162048
1 GTC AI(GTCAI)/CZK
0.0010032
1 GTC AI(GTCAI)/KWD
د.ك0.00001464
1 GTC AI(GTCAI)/ILS
0.00016176
1 GTC AI(GTCAI)/NOK
kr0.00048912
1 GTC AI(GTCAI)/NZD
$0.00008064

GTC AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GTC AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GTC AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GTC AI kohta

Kui palju on GTC AI (GTCAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GTCAI hind USD on 0.000048 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GTCAI/USD hind?
Praegune hind GTCAI/USD on $ 0.000048. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GTC AI turukapitalisatsioon?
GTCAI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GTCAI ringlev varu?
GTCAI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GTCAI (ATH) hind?
GTCAI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GTCAI madalaim (ATL) hind?
GTCAI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GTCAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GTCAI kauplemismaht on $ 52.77 USD.
Kas GTCAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GTCAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GTCAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:15:15 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

