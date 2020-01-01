GameSwift (GSWIFT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi GameSwift (GSWIFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

GameSwift (GSWIFT) teave

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

Ametlik veebisait:
https://gswift.community/
Valge raamat:
https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c

GameSwift (GSWIFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage GameSwift (GSWIFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 2.41M
$ 2.41M
Koguvaru:
$ 771.11M
$ 771.11M
Ringlev varu:
$ 360.77M
$ 360.77M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 9.31M
$ 9.31M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.389
$ 1.389
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.005880974498583338
$ 0.005880974498583338
Praegune hind:
$ 0.00667
$ 0.00667

GameSwift (GSWIFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

GameSwift (GSWIFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GSWIFT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GSWIFT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GSWIFT tokeni tokenoomikat, avastage GSWIFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GSWIFT

Kas olete huvitatud GameSwift (GSWIFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GSWIFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

GameSwift (GSWIFT) hinna ajalugu

GSWIFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

GSWIFT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GSWIFT võiks suunduda? Meie GSWIFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.