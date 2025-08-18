Rohkem infot GSWIFT

GameSwift logo

GameSwift hind(GSWIFT)

1 GSWIFT/USD reaalajas hind:

$0.007067
-0.14%1D
USD
GameSwift (GSWIFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:15:01 (UTC+8)

GameSwift (GSWIFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007018
24 h madal
$ 0.007273
24 h kõrge

$ 0.007018
$ 0.007273
$ 0.8309490782266589
$ 0.005880974498583338
-0.96%

-0.13%

-7.68%

-7.68%

GameSwift (GSWIFT) reaalajas hind on $ 0.007072. Viimase 24 tunni jooksul GSWIFT kaubeldud madalaim $ 0.007018 ja kõrgeim $ 0.007273 näitab aktiivset turu volatiivsust. GSWIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8309490782266589 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005880974498583338.

Lüliajalise tootluse osas on GSWIFT muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -7.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GameSwift (GSWIFT) – turuteave

No.1749

$ 2.55M
$ 34.02K
$ 9.88M
360.77M
1,396,500,000
771,112,759
25.83%

ARB

GameSwift praegune turukapitalisatsioon on $ 2.55M $ 34.02K 24 tunnise kauplemismahuga. GSWIFT ringlev varu on 360.77M, mille koguvaru on 771112759. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.88M.

GameSwift (GSWIFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GameSwift tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000991-0.13%
30 päeva$ -0.001164-14.14%
60 päeva$ -0.000382-5.13%
90 päeva$ -0.004898-40.92%
GameSwift Hinnamuutus täna

Täna registreeris GSWIFT muutuse $ -0.00000991 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GameSwift 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001164 (-14.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GameSwift 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GSWIFT $ -0.000382 (-5.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GameSwift 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004898 (-40.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GameSwift (GSWIFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GameSwift hinnaajaloo lehte.

Mis on GameSwift (GSWIFT)

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

GameSwift on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GameSwift investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GSWIFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GameSwift kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GameSwift ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GameSwift hinna ennustus (USD)

Kui palju on GameSwift (GSWIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GameSwift (GSWIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GameSwift nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GameSwift hinna ennustust kohe!

GameSwift (GSWIFT) tokenoomika

GameSwift (GSWIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GSWIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GameSwift (GSWIFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GameSwift osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GameSwift osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GSWIFT kohalike valuutade suhtes

GameSwift ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GameSwift võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GameSwift ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GameSwift kohta

Kui palju on GameSwift (GSWIFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GSWIFT hind USD on 0.007072 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GSWIFT/USD hind?
Praegune hind GSWIFT/USD on $ 0.007072. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GameSwift turukapitalisatsioon?
GSWIFT turukapitalisatsioon on $ 2.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GSWIFT ringlev varu?
GSWIFT ringlev varu on 360.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GSWIFT (ATH) hind?
GSWIFT saavutab ATH hinna summas 0.8309490782266589 USD.
Mis oli kõigi aegade GSWIFT madalaim (ATL) hind?
GSWIFT nägi ATL hinda summas 0.005880974498583338 USD.
Milline on GSWIFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GSWIFT kauplemismaht on $ 34.02K USD.
Kas GSWIFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GSWIFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GSWIFT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:15:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

