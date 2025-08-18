GameSwift (GSWIFT) reaalajas hind on $ 0.007072. Viimase 24 tunni jooksul GSWIFT kaubeldud madalaim $ 0.007018 ja kõrgeim $ 0.007273 näitab aktiivset turu volatiivsust. GSWIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8309490782266589 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005880974498583338.
Lüliajalise tootluse osas on GSWIFT muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -7.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GameSwift (GSWIFT) – turuteave
No.1749
$ 2.55M
$ 34.02K
$ 9.88M
360.77M
1,396,500,000
771,112,759
25.83%
ARB
GameSwift praegune turukapitalisatsioon on $ 2.55M$ 34.02K 24 tunnise kauplemismahuga. GSWIFT ringlev varu on 360.77M, mille koguvaru on 771112759. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.88M.
GameSwift (GSWIFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GameSwift tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000991
-0.13%
30 päeva
$ -0.001164
-14.14%
60 päeva
$ -0.000382
-5.13%
90 päeva
$ -0.004898
-40.92%
GameSwift Hinnamuutus täna
Täna registreeris GSWIFT muutuse $ -0.00000991 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GameSwift 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001164 (-14.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GameSwift 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GSWIFT $ -0.000382 (-5.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GameSwift 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004898 (-40.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GameSwift (GSWIFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.
GameSwift on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GameSwift investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GSWIFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GameSwift kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GameSwift ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GameSwift hinna ennustus (USD)
Kui palju on GameSwift (GSWIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GameSwift (GSWIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GameSwift nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GameSwift (GSWIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GSWIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GameSwift (GSWIFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GameSwift osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GameSwift osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.