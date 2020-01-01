GSTOP (GSTOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GSTOP (GSTOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GSTOP (GSTOP) teave GSTOP is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://gamestopeth.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdd157bd06c1840fa886da18a138c983a7d74c1d7 Ostke GSTOP kohe!

GSTOP (GSTOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GSTOP (GSTOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.56K $ 27.56K $ 27.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.007551 $ 0.007551 $ 0.007551 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000024732281952316 $ 0.000024732281952316 $ 0.000024732281952316 Praegune hind: $ 0.00002756 $ 0.00002756 $ 0.00002756 Lisateave GSTOP (GSTOP) hinna kohta

GSTOP (GSTOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GSTOP (GSTOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GSTOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GSTOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GSTOP tokeni tokenoomikat, avastage GSTOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GSTOP Kas olete huvitatud GSTOP (GSTOP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GSTOP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GSTOP MEXC-ist osta!

GSTOP (GSTOP) hinna ajalugu GSTOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GSTOP hinna ajalugu kohe!

GSTOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GSTOP võiks suunduda? Meie GSTOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GSTOP tokeni hinna ennustust kohe!

