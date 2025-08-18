Rohkem infot GRPH

Soul Graph hind(GRPH)

$0.0033938
-0.15%1D
Soul Graph (GRPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:03 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0031849
24 h madal
$ 0.0034797
24 h kõrge

$ 0.0031849
$ 0.0034797
--
--
+0.18%

-0.15%

+0.73%

+0.73%

Soul Graph (GRPH) reaalajas hind on $ 0.0033933. Viimase 24 tunni jooksul GRPH kaubeldud madalaim $ 0.0031849 ja kõrgeim $ 0.0034797 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRPHkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GRPH muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel +0.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Soul Graph (GRPH) – turuteave

--
$ 56.81K
$ 0.00
--
--
SOL

Soul Graph praegune turukapitalisatsioon on -- $ 56.81K 24 tunnise kauplemismahuga. GRPH ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Soul Graph (GRPH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Soul Graph tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000005098-0.15%
30 päeva$ -0.0003614-9.63%
60 päeva$ -0.0043838-56.37%
90 päeva$ +0.0006452+23.47%
Soul Graph Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRPH muutuse $ -0.000005098 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Soul Graph 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003614 (-9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Soul Graph 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRPH $ -0.0043838 (-56.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Soul Graph 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0006452 (+23.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Soul Graph (GRPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Soul Graph hinnaajaloo lehte.

Mis on Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is an agent infrastructure platform that makes agent personalities feel real and memorable.

Soul Graph on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Soul Graph investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Soul Graph kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Soul Graph ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Soul Graph hinna ennustus (USD)

Kui palju on Soul Graph (GRPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Soul Graph (GRPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Soul Graph nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Soul Graph hinna ennustust kohe!

Soul Graph (GRPH) tokenoomika

Soul Graph (GRPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Soul Graph (GRPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Soul Graph osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Soul Graph osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRPH kohalike valuutade suhtes

1 Soul Graph(GRPH)/VND
89.2946895
1 Soul Graph(GRPH)/AUD
A$0.005191749
1 Soul Graph(GRPH)/GBP
0.002477109
1 Soul Graph(GRPH)/EUR
0.002884305
1 Soul Graph(GRPH)/USD
$0.0033933
1 Soul Graph(GRPH)/MYR
RM0.014285793
1 Soul Graph(GRPH)/TRY
0.138412707
1 Soul Graph(GRPH)/JPY
¥0.4988151
1 Soul Graph(GRPH)/ARS
ARS$4.401144033
1 Soul Graph(GRPH)/RUB
0.27044601
1 Soul Graph(GRPH)/INR
0.296947683
1 Soul Graph(GRPH)/IDR
Rp54.730637499
1 Soul Graph(GRPH)/KRW
4.712886504
1 Soul Graph(GRPH)/PHP
0.191891115
1 Soul Graph(GRPH)/EGP
￡E.0.163726725
1 Soul Graph(GRPH)/BRL
R$0.01832382
1 Soul Graph(GRPH)/CAD
C$0.004682754
1 Soul Graph(GRPH)/BDT
0.412082352
1 Soul Graph(GRPH)/NGN
5.204439942
1 Soul Graph(GRPH)/UAH
0.139837893
1 Soul Graph(GRPH)/VES
Bs0.4580955
1 Soul Graph(GRPH)/CLP
$3.2711412
1 Soul Graph(GRPH)/PKR
Rs0.961254024
1 Soul Graph(GRPH)/KZT
1.837166553
1 Soul Graph(GRPH)/THB
฿0.109875054
1 Soul Graph(GRPH)/TWD
NT$0.101900799
1 Soul Graph(GRPH)/AED
د.إ0.012453411
1 Soul Graph(GRPH)/CHF
Fr0.00271464
1 Soul Graph(GRPH)/HKD
HK$0.026535606
1 Soul Graph(GRPH)/AMD
֏1.297122858
1 Soul Graph(GRPH)/MAD
.د.م0.030505767
1 Soul Graph(GRPH)/MXN
$0.063556509
1 Soul Graph(GRPH)/PLN
0.012317679
1 Soul Graph(GRPH)/RON
лв0.014659056
1 Soul Graph(GRPH)/SEK
kr0.032372082
1 Soul Graph(GRPH)/BGN
лв0.005666811
1 Soul Graph(GRPH)/HUF
Ft1.14557808
1 Soul Graph(GRPH)/CZK
0.070987836
1 Soul Graph(GRPH)/KWD
د.ك0.0010349565
1 Soul Graph(GRPH)/ILS
0.011435421
1 Soul Graph(GRPH)/NOK
kr0.034475928
1 Soul Graph(GRPH)/NZD
$0.005700744

Soul Graph ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Soul Graph võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Soul Graph kohta

Kui palju on Soul Graph (GRPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRPH hind USD on 0.0033933 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRPH/USD hind?
Praegune hind GRPH/USD on $ 0.0033933. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Soul Graph turukapitalisatsioon?
GRPH turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRPH ringlev varu?
GRPH ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRPH (ATH) hind?
GRPH saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GRPH madalaim (ATL) hind?
GRPH nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GRPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRPH kauplemismaht on $ 56.81K USD.
Kas GRPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRPH hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:03 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

