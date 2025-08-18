Soul Graph (GRPH) reaalajas hind on $ 0.0033933. Viimase 24 tunni jooksul GRPH kaubeldud madalaim $ 0.0031849 ja kõrgeim $ 0.0034797 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRPHkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GRPH muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel +0.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Soul Graph (GRPH) – turuteave
$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
SOL
Soul Graph praegune turukapitalisatsioon on --$ 56.81K 24 tunnise kauplemismahuga. GRPH ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Soul Graph (GRPH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Soul Graph tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000005098
-0.15%
30 päeva
$ -0.0003614
-9.63%
60 päeva
$ -0.0043838
-56.37%
90 päeva
$ +0.0006452
+23.47%
Soul Graph Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRPH muutuse $ -0.000005098 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Soul Graph 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003614 (-9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Soul Graph 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRPH $ -0.0043838 (-56.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Soul Graph 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0006452 (+23.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Soul Graph (GRPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Soulgraph is an agent infrastructure platform that makes agent personalities feel real and memorable.
Soul Graph on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Soul Graph investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GRPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Soul Graph kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Soul Graph ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Soul Graph hinna ennustus (USD)
Kui palju on Soul Graph (GRPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Soul Graph (GRPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Soul Graph nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Soul Graph (GRPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Soul Graph (GRPH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Soul Graph osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Soul Graph osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
