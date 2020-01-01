Triathon (GROW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Triathon (GROW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Ametlik veebisait: https://www.triathon.space/ Valge raamat: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3

Triathon (GROW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Triathon (GROW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Praegune hind: $ 0.0103 $ 0.0103 $ 0.0103 Lisateave Triathon (GROW) hinna kohta

Triathon (GROW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Triathon (GROW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GROW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GROW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GROW tokeni tokenoomikat, avastage GROW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GROW Kas olete huvitatud Triathon (GROW) lisamisest oma portfooliosse?

Triathon (GROW) hinna ajalugu GROW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

GROW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GROW võiks suunduda? Meie GROW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

