1 GROW/USD reaalajas hind:

$0.0102
$0.0102$0.0102
-12.82%1D
USD
Triathon (GROW) reaalajas hinnagraafik
Triathon (GROW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
24 h madal
$ 0.0134
$ 0.0134$ 0.0134
24 h kõrge

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.0134
$ 0.0134$ 0.0134

$ 1.9692334767636313
$ 1.9692334767636313$ 1.9692334767636313

$ 0.00802414876510669
$ 0.00802414876510669$ 0.00802414876510669

0.00%

-12.82%

+8.51%

+8.51%

Triathon (GROW) reaalajas hind on $ 0.0102. Viimase 24 tunni jooksul GROW kaubeldud madalaim $ 0.01 ja kõrgeim $ 0.0134 näitab aktiivset turu volatiivsust. GROWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9692334767636313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00802414876510669.

Lüliajalise tootluse osas on GROW muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -12.82% 24 tunni vältel +8.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Triathon (GROW) – turuteave

No.4719

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.70
$ 44.70$ 44.70

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

BSC

Triathon praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 44.70 24 tunnise kauplemismahuga. GROW ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.

Triathon (GROW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Triathon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0015-12.82%
30 päeva$ -0.0049-32.46%
60 päeva$ -0.0053-34.20%
90 päeva$ -0.0095-48.23%
Triathon Hinnamuutus täna

Täna registreeris GROW muutuse $ -0.0015 (-12.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Triathon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0049 (-32.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Triathon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GROW $ -0.0053 (-34.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Triathon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0095 (-48.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Triathon (GROW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Triathon hinnaajaloo lehte.

Mis on Triathon (GROW)

Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not.

Triathon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Triathon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GROW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Triathon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Triathon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Triathon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Triathon (GROW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Triathon (GROW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Triathon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Triathon hinna ennustust kohe!

Triathon (GROW) tokenoomika

Triathon (GROW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GROW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Triathon (GROW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Triathon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Triathon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GROW kohalike valuutade suhtes

1 Triathon(GROW)/VND
268.413
1 Triathon(GROW)/AUD
A$0.015606
1 Triathon(GROW)/GBP
0.007446
1 Triathon(GROW)/EUR
0.00867
1 Triathon(GROW)/USD
$0.0102
1 Triathon(GROW)/MYR
RM0.042942
1 Triathon(GROW)/TRY
0.416058
1 Triathon(GROW)/JPY
¥1.4994
1 Triathon(GROW)/ARS
ARS$13.229502
1 Triathon(GROW)/RUB
0.81294
1 Triathon(GROW)/INR
0.892602
1 Triathon(GROW)/IDR
Rp164.516106
1 Triathon(GROW)/KRW
14.166576
1 Triathon(GROW)/PHP
0.57681
1 Triathon(GROW)/EGP
￡E.0.49215
1 Triathon(GROW)/BRL
R$0.05508
1 Triathon(GROW)/CAD
C$0.014076
1 Triathon(GROW)/BDT
1.238688
1 Triathon(GROW)/NGN
15.644148
1 Triathon(GROW)/UAH
0.420342
1 Triathon(GROW)/VES
Bs1.377
1 Triathon(GROW)/CLP
$9.8328
1 Triathon(GROW)/PKR
Rs2.889456
1 Triathon(GROW)/KZT
5.522382
1 Triathon(GROW)/THB
฿0.330276
1 Triathon(GROW)/TWD
NT$0.306306
1 Triathon(GROW)/AED
د.إ0.037434
1 Triathon(GROW)/CHF
Fr0.00816
1 Triathon(GROW)/HKD
HK$0.079764
1 Triathon(GROW)/AMD
֏3.899052
1 Triathon(GROW)/MAD
.د.م0.091698
1 Triathon(GROW)/MXN
$0.191046
1 Triathon(GROW)/PLN
0.037026
1 Triathon(GROW)/RON
лв0.044064
1 Triathon(GROW)/SEK
kr0.097308
1 Triathon(GROW)/BGN
лв0.017034
1 Triathon(GROW)/HUF
Ft3.44352
1 Triathon(GROW)/CZK
0.213384
1 Triathon(GROW)/KWD
د.ك0.003111
1 Triathon(GROW)/ILS
0.034374
1 Triathon(GROW)/NOK
kr0.103632
1 Triathon(GROW)/NZD
$0.017136

Triathon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Triathon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Triathon ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Triathon kohta

Kui palju on Triathon (GROW) tänapäeval väärt?
Reaalajas GROW hind USD on 0.0102 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GROW/USD hind?
Praegune hind GROW/USD on $ 0.0102. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Triathon turukapitalisatsioon?
GROW turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GROW ringlev varu?
GROW ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GROW (ATH) hind?
GROW saavutab ATH hinna summas 1.9692334767636313 USD.
Mis oli kõigi aegade GROW madalaim (ATL) hind?
GROW nägi ATL hinda summas 0.00802414876510669 USD.
Milline on GROW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GROW kauplemismaht on $ 44.70 USD.
Kas GROW sel aastal kõrgemale ka suundub?
GROW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GROW hinna ennustust.
Triathon (GROW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

