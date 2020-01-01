GROK AI (GROKAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GROK AI (GROKAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GROK AI (GROKAI) teave GRŌK AI, the cryptocurrency with a twist of humor and a dash of rebelliousness, is here to redefine the meme coin game. Named after the legendary AI from "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy," GRŌK AI brings a fresh, witty, and tech-savvy approach to the world of crypto. Ametlik veebisait: https://groketh.site/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3d05a25ce244AF92f883e79175682d5060eD4128 Ostke GROKAI kohe!

GROK AI (GROKAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GROK AI (GROKAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 420,690.00T $ 420,690.00T $ 420,690.00T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000000000000237 $ 0.0000000000000237 $ 0.0000000000000237 Lisateave GROK AI (GROKAI) hinna kohta

GROK AI (GROKAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GROK AI (GROKAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GROKAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GROKAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GROKAI tokeni tokenoomikat, avastage GROKAI tokeni reaalajas hinda!

GROK AI (GROKAI) hinna ajalugu GROKAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GROKAI hinna ajalugu kohe!

GROKAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GROKAI võiks suunduda? Meie GROKAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GROKAI tokeni hinna ennustust kohe!

