GROK AI hind(GROKAI)

1 GROKAI/USD reaalajas hind:

$0.0000000000000241
0.00%1D
USD
GROK AI (GROKAI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:14:47 (UTC+8)

GROK AI (GROKAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000000000024
24 h madal
$ 0.0000000000000283
24 h kõrge

$ 0.000000000000024
$ 0.0000000000000283
--
--
0.00%

0.00%

-19.94%

-19.94%

GROK AI (GROKAI) reaalajas hind on $ 0.0000000000000241. Viimase 24 tunni jooksul GROKAI kaubeldud madalaim $ 0.000000000000024 ja kõrgeim $ 0.0000000000000283 näitab aktiivset turu volatiivsust. GROKAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GROKAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -19.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GROK AI (GROKAI) – turuteave

--
$ 15.30
$ 10.14K
--
420,690,000,000,000,000
ETH

GROK AI praegune turukapitalisatsioon on -- $ 15.30 24 tunnise kauplemismahuga. GROKAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 420690000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GROK AI (GROKAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GROK AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000000000000644-72.77%
60 päeva$ -0.0000000000000611-71.72%
90 päeva$ -0.0000000000000898-78.85%
GROK AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris GROKAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GROK AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000000000644 (-72.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GROK AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GROKAI $ -0.0000000000000611 (-71.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GROK AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000000000898 (-78.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GROK AI (GROKAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GROK AI hinnaajaloo lehte.

Mis on GROK AI (GROKAI)

GRŌK AI, the cryptocurrency with a twist of humor and a dash of rebelliousness, is here to redefine the meme coin game. Named after the legendary AI from "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy," GRŌK AI brings a fresh, witty, and tech-savvy approach to the world of crypto.

GROK AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GROK AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GROKAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GROK AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GROK AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GROK AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on GROK AI (GROKAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GROK AI (GROKAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GROK AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GROK AI hinna ennustust kohe!

GROK AI (GROKAI) tokenoomika

GROK AI (GROKAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GROKAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GROK AI (GROKAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GROK AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GROK AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GROKAI kohalike valuutade suhtes

1 GROK AI(GROKAI)/VND
0.0000000006341915
1 GROK AI(GROKAI)/AUD
A$0.000000000000036632
1 GROK AI(GROKAI)/GBP
0.000000000000017593
1 GROK AI(GROKAI)/EUR
0.000000000000020485
1 GROK AI(GROKAI)/USD
$0.0000000000000241
1 GROK AI(GROKAI)/MYR
RM0.000000000000101461
1 GROK AI(GROKAI)/TRY
0.000000000000983039
1 GROK AI(GROKAI)/JPY
¥0.0000000000035427
1 GROK AI(GROKAI)/ARS
ARS$0.000000000031257941
1 GROK AI(GROKAI)/RUB
0.000000000001921011
1 GROK AI(GROKAI)/INR
0.000000000002108991
1 GROK AI(GROKAI)/IDR
Rp0.000000000388709623
1 GROK AI(GROKAI)/KRW
0.000000000033472008
1 GROK AI(GROKAI)/PHP
0.000000000001362855
1 GROK AI(GROKAI)/EGP
￡E.0.000000000001163066
1 GROK AI(GROKAI)/BRL
R$0.00000000000013014
1 GROK AI(GROKAI)/CAD
C$0.000000000000033258
1 GROK AI(GROKAI)/BDT
0.000000000002926704
1 GROK AI(GROKAI)/NGN
0.000000000036963134
1 GROK AI(GROKAI)/UAH
0.000000000000993161
1 GROK AI(GROKAI)/VES
Bs0.0000000000032535
1 GROK AI(GROKAI)/CLP
$0.0000000000232324
1 GROK AI(GROKAI)/PKR
Rs0.000000000006827048
1 GROK AI(GROKAI)/KZT
0.000000000013047981
1 GROK AI(GROKAI)/THB
฿0.00000000000077843
1 GROK AI(GROKAI)/TWD
NT$0.000000000000723723
1 GROK AI(GROKAI)/AED
د.إ0.000000000000088447
1 GROK AI(GROKAI)/CHF
Fr0.00000000000001928
1 GROK AI(GROKAI)/HKD
HK$0.000000000000188462
1 GROK AI(GROKAI)/AMD
֏0.000000000009212466
1 GROK AI(GROKAI)/MAD
.د.م0.000000000000216659
1 GROK AI(GROKAI)/MXN
$0.000000000000454767
1 GROK AI(GROKAI)/PLN
0.000000000000087724
1 GROK AI(GROKAI)/RON
лв0.000000000000104112
1 GROK AI(GROKAI)/SEK
kr0.000000000000230155
1 GROK AI(GROKAI)/BGN
лв0.000000000000040247
1 GROK AI(GROKAI)/HUF
Ft0.00000000000813616
1 GROK AI(GROKAI)/CZK
0.00000000000050369
1 GROK AI(GROKAI)/KWD
د.ك0.0000000000000073505
1 GROK AI(GROKAI)/ILS
0.000000000000081217
1 GROK AI(GROKAI)/NOK
kr0.000000000000245579
1 GROK AI(GROKAI)/NZD
$0.000000000000040488

GROK AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GROK AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse GROK AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GROK AI kohta

Kui palju on GROK AI (GROKAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GROKAI hind USD on 0.0000000000000241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GROKAI/USD hind?
Praegune hind GROKAI/USD on $ 0.0000000000000241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GROK AI turukapitalisatsioon?
GROKAI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GROKAI ringlev varu?
GROKAI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GROKAI (ATH) hind?
GROKAI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GROKAI madalaim (ATL) hind?
GROKAI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GROKAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GROKAI kauplemismaht on $ 15.30 USD.
Kas GROKAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GROKAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GROKAI hinna ennustust.
2025-08-18 00:14:47 (UTC+8)

GROK AI (GROKAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

