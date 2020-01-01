GROK (GROK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GROK (GROK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GROK (GROK) teave GROK is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://www.grokcoin.meme/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8390a1da07e376ef7add4be859ba74fb83aa02d5 Ostke GROK kohe!

GROK (GROK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GROK (GROK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M Koguvaru: $ 6.60B $ 6.60B $ 6.60B Ringlev varu: $ 6.32B $ 6.32B $ 6.32B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.61M $ 11.61M $ 11.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0302 $ 0.0302 $ 0.0302 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001368515048324 $ 0.000001368515048324 $ 0.000001368515048324 Praegune hind: $ 0.001683 $ 0.001683 $ 0.001683 Lisateave GROK (GROK) hinna kohta

GROK (GROK) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas GROK tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Grok is a meme token inspired by Elon Musk's Grok AI program. It has rapidly gained attention in the crypto space, reaching a $160 million market capitalization within eight days of launch and attracting over 11,000 holders. However, it is important to note that the GROK token is not officially affiliated with the actual Grok AI service. Issuance Mechanism Total Supply: 420,000,000,000,000,000 GROK tokens.

420,000,000,000,000,000 GROK tokens. Issuance: The token was created and distributed via a presale and liquidity event, with the contract deployed using the PINKSALE token launch tool. The contract is fully verifiable and audited, with no malicious functions. Allocation Mechanism Allocation Category Percentage of Total Supply Pre-sale + Liquidity 95% CEX Listing 5% Pre-sale + Liquidity: The vast majority of tokens (95%) were allocated to presale participants and liquidity pools, ensuring broad community distribution and deep liquidity.

The vast majority of tokens (95%) were allocated to presale participants and liquidity pools, ensuring broad community distribution and deep liquidity. CEX Listing: 5% of the supply is reserved for centralized exchange listings, supporting future trading and adoption. Usage and Incentive Mechanism Utility: The GROK token is primarily a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. It is designed for trading, holding, and community engagement.

The GROK token is primarily a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. It is designed for trading, holding, and community engagement. Ecosystem Role: The token is used to access AI services, reward contributors, and support the growth of the Grok ecosystem, including AI tools, NFT generation, and contract scanning.

The token is used to access AI services, reward contributors, and support the growth of the Grok ecosystem, including AI tools, NFT generation, and contract scanning. Incentives: There are no explicit staking or farming incentives; the main incentive is speculative trading and community-driven value appreciation. Locking Mechanism Liquidity Lock: The liquidity for GROK is locked for 100 years, providing holders with confidence in the token's stability and reducing the risk of rug pulls.

The liquidity for GROK is locked for 100 years, providing holders with confidence in the token's stability and reducing the risk of rug pulls. Team Tokens: There are no team tokens, which aligns the interests of the community and reduces the risk of large insider sell-offs. Unlocking Time Immediate Unlock: All tokens allocated to presale and liquidity were made available immediately upon launch.

All tokens allocated to presale and liquidity were made available immediately upon launch. No Vesting: There is no vesting schedule or delayed unlock for any portion of the supply, as there are no team or advisor allocations. Additional Notes Security: The contract is audited and the ownership was renounced at launch, ensuring that no single party can alter the contract or access locked liquidity.

The contract is audited and the ownership was renounced at launch, ensuring that no single party can alter the contract or access locked liquidity. Community Focus: The project emphasizes transparency, safety, and community-driven growth, with no central authority controlling the token supply. Summary Table Mechanism Details Issuance 420 quadrillion tokens, all minted at launch Allocation 95% presale + liquidity, 5% CEX listing Usage/Incentive Meme coin, access to AI services, community rewards Locking Liquidity locked for 100 years, no team tokens Unlocking All tokens unlocked at launch, no vesting or delayed unlocks Implications and Considerations Decentralization: The absence of team tokens and the renounced contract ownership promote decentralization and community trust.

The absence of team tokens and the renounced contract ownership promote decentralization and community trust. Speculative Nature: As a meme token, GROK's value is highly speculative and driven by community sentiment rather than utility or revenue generation.

As a meme token, GROK's value is highly speculative and driven by community sentiment rather than utility or revenue generation. Security: The long-term liquidity lock and contract audit reduce the risk of common DeFi exploits and rug pulls.

The long-term liquidity lock and contract audit reduce the risk of common DeFi exploits and rug pulls. No Structured Incentives: Without staking, farming, or structured rewards, the token relies on organic community growth and speculative trading for value appreciation. In conclusion, Grok's token economics are designed for maximum transparency and community alignment, with all tokens unlocked at launch, no team allocations, and a focus on meme-driven growth. This structure minimizes centralization risks but also means the token's value is subject to high volatility and market sentiment.

GROK (GROK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GROK (GROK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GROK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GROK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

