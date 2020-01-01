ORBIT (GRIFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ORBIT (GRIFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ORBIT (GRIFT) teave AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. Ametlik veebisait: https://www.orbitcryptoai.com/ Valge raamat: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Ostke GRIFT kohe!

ORBIT (GRIFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ORBIT (GRIFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.13M Koguvaru: $ 999.69M Ringlev varu: $ 999.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.198 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000073183931858806 Praegune hind: $ 0.005129 Lisateave ORBIT (GRIFT) hinna kohta

ORBIT (GRIFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ORBIT (GRIFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRIFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRIFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRIFT tokeni tokenoomikat, avastage GRIFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GRIFT Kas olete huvitatud ORBIT (GRIFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GRIFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GRIFT MEXC-ist osta!

ORBIT (GRIFT) hinna ajalugu GRIFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GRIFT hinna ajalugu kohe!

GRIFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRIFT võiks suunduda? Meie GRIFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRIFT tokeni hinna ennustust kohe!

