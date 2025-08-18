ORBIT (GRIFT) reaalajas hind on $ 0.006378. Viimase 24 tunni jooksul GRIFT kaubeldud madalaim $ 0.00562 ja kõrgeim $ 0.007244 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18954391307735147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000073183931858806.
Lüliajalise tootluse osas on GRIFT muutunud +1.59% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +4.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ORBIT (GRIFT) – turuteave
No.1371
$ 6.38M
$ 57.76K
$ 6.38M
999.69M
999,686,811.658179
SOL
ORBIT praegune turukapitalisatsioon on $ 6.38M$ 57.76K 24 tunnise kauplemismahuga. GRIFT ringlev varu on 999.69M, mille koguvaru on 999686811.658179. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ORBIT (GRIFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ORBIT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000064
+0.01%
30 päeva
$ -0.00018
-2.75%
60 päeva
$ -0.001878
-22.75%
90 päeva
$ -0.008726
-57.78%
ORBIT Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRIFT muutuse $ +0.00000064 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ORBIT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00018 (-2.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ORBIT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRIFT $ -0.001878 (-22.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ORBIT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.008726 (-57.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ORBIT (GRIFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language.
ORBIT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ORBIT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GRIFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ORBIT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ORBIT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ORBIT hinna ennustus (USD)
Kui palju on ORBIT (GRIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORBIT (GRIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORBIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ORBIT (GRIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ORBIT (GRIFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ORBIT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ORBIT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
