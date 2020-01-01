Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Green Bitcoin (GREENBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Green Bitcoin (GREENBTC) teave Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Ametlik veebisait: https://greenbitcoin.xyz/ Valge raamat: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Ostke GREENBTC kohe!

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Green Bitcoin (GREENBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 773.90K $ 773.90K $ 773.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Praegune hind: $ 0.03718 $ 0.03718 $ 0.03718 Lisateave Green Bitcoin (GREENBTC) hinna kohta

Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Green Bitcoin (GREENBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GREENBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GREENBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GREENBTC tokeni tokenoomikat, avastage GREENBTC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GREENBTC Kas olete huvitatud Green Bitcoin (GREENBTC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GREENBTC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GREENBTC MEXC-ist osta!

Green Bitcoin (GREENBTC) hinna ajalugu GREENBTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GREENBTC hinna ajalugu kohe!

GREENBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GREENBTC võiks suunduda? Meie GREENBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GREENBTC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!